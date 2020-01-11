شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات «النقل» فى الثانوى ورقيًا وبـ«التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى آلاف الطلاب من الصفين الأول والثانى الثانوى، السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول، بنظام التقييم المعدل الجديد وباستخدام نظام الكتاب المفتوح «open book»، إذ يبدأ اختبار «اللغة العربية» للصف الثانى- إلكترونيًا، بواسطة جهاز «التابلت» فى الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات، على أن يدخل الصف الأول امتحان نفس المادة- ورقيًا، فى الواحدة ظهرًا على مدار 3 ساعات أيضًا، كما يتم إجراء الامتحانات لطلاب (المنازل والخدمات والمستشفيات وطلاب المؤسسات العقابية وبعض المدارس الخاصة التى تقاعست عن توصيل شبكات الإنترنت)، ورقيًا.

وأنهت مديريات التعليم فى المحافات استعداداتها لاستقبال الطلاب فى اللجان وتقديم سبل الراحة لهم، إلى جانب تنفيذ بروتوكول مع مديريتى (الأمن والصحة)، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير الامتحانات وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة، إلى جانب طباعة وتظريف وصندقة الأسئلة التى تم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات، والتشديد على وصولها للمدارس قبل بدء اللجنة بوقت كاف، مع حظر استخدام المحمول داخل اللجان أو تصوير أى جزء من ورق الأسئلة.

كما أنهت المدارس الثانوية أيضًا، جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى من حيث ضبط شبكات الإنترنت واختبار منصة الامتحانات، لتمكين الطلاب من الوصول للأسئلة، فيما وجّه الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، رسالة لجميع الطلاب بمناسبة موسم الامتحانات، قائلًا: «الامتحانات ليست هدف التعليم، لكنها وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلّم»، لافتًا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى أن أهم هدف من العملية التعليمية هو التعلّم واكتساب المهارات الحقيقية النافعة، خاصة أن ذلك هو السبيل إلى حياة ناجحة.

وأوضح بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية، أن 70% من المدارس الثانوية الخاصة ستؤدى الامتحان إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بعد اللجوء لحل مؤقت تمثل فى استخدام رواتر فائقة السرعة وزيادة سرعة الإنترنت إلى 100 ميجا.

وأضاف «علام»، لـ«المصرى اليوم» أن 455 مدرسة خاصة من إجمالى 650، ستتمكن من أداء الامتحانات إلكترونيًا فيما يتبقى 195 فقط؛ تؤديها ورقيًا لحين استكمال توصيل الإنترنت بها قبل مارس المقبل.

Advertisements

وحذّرت الوزارة، طلاب الصف الثانى من «تبديل الأكواد» المؤهلة للدخول لمنصة الامتحانات بينهم، لعدم رسوبهم فى مادة الامتحان، وكذلك من اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال، وعدم الخروج من الامتحان قبل انتهاء الوقت المخصص، وضرورة التوقيع فى كشف الحضور.

وفى الدقهلية، قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التعليم، إن مدارس المحافظة جاهزة لامتحانات الصف الثانى الثانوى على «التابلت» إذ تم تجهيزها إلكترونيًا واختبار البنية التكنولوجية فيها، وتحديث أجهزة التابلت، وتسليم الطلبة الكود الخاص بهم وتجهيز كشوف الحضور والغياب الورقية لتوقيعهم عليها.

وانتهت مديرية التعليم فى الشرقية من الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الغش وتجهيز اللجان، إذ يؤدى 41 ألفًا و998 طالبًا بالصف الأول- الامتحان ورقيًا فى 202 مدرسة، كما يؤديه 39 ألفًا و154 طالبًا بالصف الثانى- إلكترونيًا.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التعليم فى القليوبية، إلى أنه سيتم أداء امتحانات الصف الأول- ورقيًا خلال الفترة المسائية، بأسئلة وضعها موجّهو أوائل المواد الدراسية بالإدارات التعليمية وفق الضوابط المرسلة للتوجيهات العمومية.

وبحسب الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم فى كفرالشيخ، تم الانتهاء من تجهيز اللجان ومقار استراحات الملاحظين، وتوفير سبل الراحة المختلفة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وفى المنيا، سيتم إجراء الامتحانات لـ«أولى ثانوي» ورقيًا داخل 126 مدرسة تستقبل 26 ألفًا و754 طالبًا، وإلكترونيًا لـ«ثانية ثانوي» بإجمالى 25 ألفًا و599 طالبًا.

ويؤدى 2391 طالبًا بـ21 مدرسة فى إدارتى «العريش وبئر العبد» التعليميتين فى شمال سيناء، امتحانات الصف الثانى الثانوى، إلكترونيًا عن طريق «التابلت»، فيما يؤديه 1211 طالبًا باقى الإدارات التعليمية فى المحافظة وهى (الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل) ورقيًا بنظام «الكتاب المفتوح».