شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» للقيادات النقابية بقنا والأقصر: «العمال» قوام قوة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسى وهم العمال.

وأضاف خلال زيارته محافظة قنا، للقاء أعضاء الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، إن الدولة المصرية تولى كامل نظرها وعظيم اهتمامها للعمال لإيمانها التام أنهم الأساس الذى ترتكز عليه فى إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 فالعمال هم سواعد البناء وركيزة التنمية، الأمر الذى يتطلب من التنظيمات النقابية تعريف العمال بأهمية الوضع القائم فى الدولة المصرية، مما يلقى عليهم عبء تثقيف وتعريف العمال بالمرحلة الراهنة التى تشهدها مصر من بناء، للوصول بمصر إلى المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة بثرواتها المتمثلة أول ما تتمثل فى سواعد عمالها، رأسمالها وأساس إنتاجها، مؤكدا أن مصر تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصرى.

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وتابع أن مصر قادرة على التصدى لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضى قدمًا لتكون فى مصاف الدول المتقدمة.

وقال اللواء أشرف غريب محافظ قنا، إن الزيارات الميدانية من الوزراء المختلفين، تأتى بخير وفير على المحافظة بكافة قطاعاتها، موجهًا الشكر لوزير القوى العاملة لزيارته مجمع مصر للألومنيوم، أحد أبرز القلاع الصناعية فى مصر.

وتابع أن المحافظة تشهد إنجازات غير مسبوقة فى العديد من المجالات خاصة الاستثمارية والصناعية، و«نواصل اليوم بالنهار فى العمل، بجهد كل المسؤولين والموظفين والعمال، من أجل مصلحة المواطن القناوى».

وأشار المهندس محمود على سالم، رئيس مجلس إدارة مجمع مصر للألومنيوم، إلى أن الشركة تتجه إلى أعمال تطوير كبيرة فى المرحلة الأخيرة، حيث سيتم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات بمجمع المصانع فى نجع حمادى، بما يدعم فاتورة الكهرباء السنوية للشركة، إذ تستحوذ الكهرباء على 40% من تكلفة الإنتاج. وتابع أنه فى الفترة المقبلة سيتم تدعيم المجمع بخطوط إنتاج جديدة، وإنشاء مصنع لجنوط السيارات، والفويل وغيرها من المنتجات تامة الصنع. وقال خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية: إن هناك انفراجة قريبًا فى أزمة الكهرباء الخاصة بمصنع الألومنيوم، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، لبحث تلك الأزمة.