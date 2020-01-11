شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: التنسيق مع «مصر الأمل» لدعم«نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنسق مع «مؤسسة مصر الأمل للتنمية الإنسانية» وعدد من المحافظين لتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بحملة دفء الشتاء لتوزيع بعض المساعدات العينية (بطاطين) والغذائية على بعض سكان قرى المنيا والفيوم ومطروح وأسيوط والدقهلية.

وأضاف «شعراوى» فى تصريحات صحفية، أمس، أن الجهود تتضمن تسيير عدد من القوافل الطبية لعلاج مشاكل العيون والإبصار فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «نور حياة» للحد من مشكلات الإبصار فى القرى الأكثر احتياجًا.

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وشدد على أهمية المشاركة المجتمعية لكل جهات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والشركات الكبرى والجمعيات الأهلية لدعم جهود الحكومة المختلفة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات والمساهمة فى تغيير حياة المواطن بهذه القرى فى المجالات كافة، مشيرًا إلى الجهود التى تقوم بها مؤسسة مصر الأمل، خاصة الشباب المشارك فى تلك الحملات المجتمعية، لافتًا إلى أن من بين هؤلاء الشباب عددا كبيرا من المتطوعين الذين يشاركون فى توزيع السلع والمنتجات المختلفة ويتحملون مشقة السفر مئات الكيلو مترات بالمحافظات للقيام بهذا الدور المجتمعى.

وقال الدكتور محمد حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الأمل للتنمية الإنسانية، إن المؤسسة قامت بتسيير قوافل طبية إلى المنيا والدقهلية فى إطار حملة المؤسسة، باسم «النور من حق الجميع»، حيث تم الكشف على 400 حالة بعدد من قرى المنيا خاصة عمليات إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات وتوفير النظارات الطبية.

وأشار «حسن» إلى أنه تم إجراء عمليات إزالة مياه بيضاء وزرع عدسات لنحو 50 حالة وتوزيع نظارات طبية على 80 حالة، لافتًا إلى أن المؤسسة قامت بتسيير عدد من حملات دفء الشتاء إلى مطروح والمنيا والفيوم وأسيوط، وفى مطروح تم توزيع حوالى 200 لحاف و200 سلة غذائية فى بعض المناطق الأشد فقرًا واحتياجًا خاصة فى منطقه سيدى برانى والسلوم لحماية المواطنين من سكان تلك المناطق من برد الشتاء القارس خلال تلك الفترة.

من ناحية اُخرى، كلف اللواء محمود شعراوى مسؤولى محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، بالاستجابة لشكوى تلقتها «مبادرة صوتك مسموع » من عدد من المواطنين حول تراكم أكوام من القمامة تسببت فى روائح كريهة أمام محطة مترو عزبة النخل التابعة لحى المطرية بالقاهرة، وتم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال، ورفع كميات القمامة التى كانت تنتشر على أبواب المحطة.