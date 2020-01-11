شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الغوص» تضع «قائمة سوداء» للكيانات غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية «قائمة سوداء» للكيانات غير المرخصة العاملة فى مجال الغوص والأنشطة البحرية، داعية لعدم التعامُل مع هذه الكيانات لأنها تضر بمصالح أعضاء الغرفة، وأوضحت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والغُرفة للارتقاء بالمُنتج السياحى المصرى ورفع مُستوى الجودة للمُنشآت السياحية العاملة. ونبهت الغرفة، فى بيان، إلى أنه لا يجوز للمنشآت المُرخصة وأعضاء الغرفة التقدُم لإصدار بطاقة مزاولة مهنة للأفراد المُسجلين بالقائمة السوداء، أو غيرهم ممن يعملون فى القطاع دون ترخيص، كما لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مُرخص بها من الوزارة، مشددةً على ضرورة حمل المرشدين ومدربى الغوص والسنوركل بطاقة مُزاولة المهنة الأصلية أثناء تنفيذ الأنشطة.

ودعت الغرفة إلى ضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بالإبلاغ عن أى كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل إجتماعى مخالفة، علماً بأن الوزارة والغرفة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات، ومُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين تعد تمكيناً لهذه الكيانات والأفراد العاملين بالمخالفة للقانون، ما يؤدى لتوقيع عقوبات تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة. وأشارت الغرفة إلى خطوة وضع قائمة سوداء تأتى بعد ظهور كيانات غير قانونية كثيرة وسماسرة وأكشاك ومحال فى الشوارع وأفراد مصريين وأجانب ومُرشدين ومُدربين يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات تواصُل اجتماعى ويعلنون ويسوقون ببيع أنشطة الغوص والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، ما يتسبب فى خفض الأسعار بما يضر بالقطاع السياحى ويعرِض حياة السائحين للخطر ويضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة ويسىء لسمعة المقصد السياحى المصرى، ويهدر الجهود الكبيرة المبذولة فى ضوء الرؤية المتكاملة والأهداف المُشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة.