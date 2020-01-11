شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل واعظات الأزهر لـ«الإفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أعوام قليلة سيصبح قيام امرأة، سواء شابة أو سيدة، بالإفتاء أمرًا معتادًا، حال استمرار مجمع البحوث الإسلامية فى تدريب الواعظات على تقديم الفتاوى والإجابات عن تساؤلات النساء.

خلال الفترة الماضية، نفذ مجمع البحوث 3 ورش عمل لبرنامج صناعة المفتية والمخصص لواعظات الأزهر، وآخرها ما عقدته لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، أمس، وسط متابعة من جانب علماء الأزهر وأساتذة جامعته الأعضاء فى اللجنة، وذلك استكمالًا لخطة التدريب المستمر للواعظات لتأهيلهن للعمل فى مجال الإفتاء والرد على الأسئلة النسائية الواردة إلى فروع اللجان المنتشرة فى البلاد.

الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام للمجمع، قال إنه يتم تنظيم هذه الورش، وذلك لتدريب الواعظات بشكل عملى على فهم وتأصيل القضايا المجتمعية والمعاصرة، بما يسهم فى رفع كفاءتهن العلمية والعملية، ليصبحن قادرات على التعامل مع تلك القضايا التى تمثل أهمية لدى كثير من المواطنات حاليًا.