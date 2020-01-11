القوات المسلحة تنفذ المرحلة النهائية لـ«قادر 2020» بمشاركة الأسلحة الحديثة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفذ القوات المسلحة، خلال الأيام القليلة المقبلة، المرحلة النهائية من المناورة «قادر 2020»، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا للقوات، في إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط. ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كل العدائيات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن. وتعد المناورة «قادر 2020» تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن.

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