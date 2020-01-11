شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يلتقى وزيرة الهجرة وأعضاء «تواصل» لبحث إقامة مدينة طبية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولى اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد فى وطنهم، مشيداً بمهارة وكفاءة الطبيب المصرى التى ساهمت فى عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم.

ووجه مدبولى، خلال اجتماعه بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، الشكر لأعضاء مبادرة «تواصل» من العلماء المقيمين بالخارج، لحرصهم على نقل خبراتهم الطبية والعلمية إلى مصر.

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وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن أعضاء مبادرة «تواصل» التقوا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية فى مصر، مؤكدة أن التعاون مع الهيئة أمر ضرورى وحتمى، فما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار فى ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالى الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.

وقال الدكتور عادل مرسى، زميل كلية الجراحين الملكية الإسترالية، إن مجموعة «تواصل» تضم 500 طبيب مصرى من أنحاء العالم، حريصون على نقل الخبرات التى اكتسبوها فى الخارج إلى مصر من خلال إنشاء صرح طبى عالمى، معربا عن سعادته لما لمسه من تعاون من المسؤولين المصريين.

وأشار مرسى إلى أن المشروع يحمل عددًا من الأهداف الأخرى التى تمثل أبعادًا إيجابية خلال الفترة المقبلة، على رأسها تنشيط السياحة العلاجية.