شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء مشاكل الفواتير منتصف العام الجارى لتخفيف العبء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة إلى إيجاد حلول سريعة لحل مشاكل فواتير الكهرباء لحين الأنتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع ، و ذلك من خلال تطوير منظومة العمل الخاصة بتسجيل القراءات أولها عن طريق التعاقد مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل القراءات، والتى نجحت فى الوصول إلى أعلى دقة فى إحضار قراءات سليمة، من خلال التقاط صورة للعداد و أخيراً السماح للمواطن بإرسال صورة العداد باستخدام الهاتف المحمول.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن برنامج القراءة الموحد بدأ تجربته فى يوليو الماضى بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وفى ديسمبر تم تعميم التجربة بالمحافظة بالكامل، كاشفاً أنه تم تطبيق البرنامج بدءا من يناير الجارى على 25% من المشتركين على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن برنامج القراءة الموحد هو أحد آليات الوزارة للقضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الناتجة عن أخطاء القراءات نظراً، لأنه يعتمد على إرسال صورة للعداد مباشرة لإدارات شركات توزيع الكهرباء بواسطة الإنترنت.

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وأشار المصدر، إلى أن هناك بعض المشاكل تم أكتشافها خلال تطبيق تجربة برنامج القراءة الموحد بمحافظة بورسعيد، وسيتم معالجتها قبل تعميمه على جميع أنحاء الجمهورية فى أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف العام الجارى ستكون مشاكل فواتير الكهرباء التى يعانى منها المواطنين غير موجودة.

من جانبه الدكتور أيمن حزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك العديد من الآليات التى تقوم بها الوزارة لحل مشاكل فواتير الكهرباء من برنامج القراءة الموحد الذى يضمن أعلى دقة فى تسجيل قراءات العدادات، لافتاً إلى أن برنامج القراءة الموحد هو تطوير لبرنامج شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات من خلال التقاط صورة للعداد.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء أطلقت أيضاً تطبيق "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" و الذى يتيح للمواطن إمكانية تسجيل قراءة العداد بنفسه بواسطة الهاتف المحمول من خلال إلتقاط صورة للعداد لتجنب الأخطاء التى كانت تحدث نتيجة عدم دراية بعض المواطنين بكيفية قراءة العداد.

و أشار حمزة ، إلى أن برنامج القراءة الموحد البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

