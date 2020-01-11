شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 شخصا فى انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة، إن انفجارا وقع فى مسجد بمدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، اليوم الجمعة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل بينهم ضابط شرطة كبير وأصاب 20 آخرين. Advertisements وذكرت الشرطة أن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت بالمسجد وانفجرت أثناء صلاة العشاء اليوم الجمعة، وقال الدكتور وسيم بيج وهو متحدث باسم مستشفى محلى لرويترز "حتى الآن استقبل المستشفى 12 جثة و20 مصابا". وأضاف أن كثيرا من المصابين فى حالة خطيرة.

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