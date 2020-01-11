شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: برامج محو الأمية تقابل مشكلات فى التطبيق منها إحجام الدارسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، احتفالية "اليوم العربي لمحو الأمية" بالهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث قدم نائب الوزير لشئون المعلمين، الشكر والامتنان لكل العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار وفروعها بكل محافظات الجمهورية على مجهوداتهم العظيمة في الإعداد وإقامة هذه الاحتفالية ودعم المتميزين في مجال تعليم الكبار.

وأكد حجازي أن الوزارة تقوم بنظام تعليمي جديد يلبي متطلبات القرن الواحد والعشرين والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتعديل نظام التقييم للصفين الأول والثاني الثانوي، وأوضح أن محو الأمية مازال يركز علي الأمية الأبجدية وأن برامج محو الأمية تقابل العديد من مشكلات التطبيق والتي منها الإحجام عن فصول محو الأمية والارتداد للأمية مرة أخرى.

وأشار إلى أن المتأمل للتمثال الموجود في مدخل المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، حيث تجد تمثال مكون من ثلاثة سيدات يشيروا إلي ثلاثة عناصر هي الفقر والمرض والأمية، مؤكدًا أن منظمة اليونسكو تري أن محو الأمية تتركز في الإناث بشكل أكبر وخاصة في المناطق الأكثر فقرًا وأنه لابد من ربط محو الأمية بعوامل الفقر والمرض.

وشدد على أن يكون المدخل الحقيقي لعلاج محو الأمية هو المدخل التنموي وأنه بدون تعلم لن يكون هناك حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية ليرسخ مفهوم "التعلم مدى الحياة " للجميع.

Advertisements

وفي ختام كلمته أكد الدكتور رضا حجازي أن علينا أن نقف معًا من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة ولابد من التحول من الأمية كظاهرة تعليمية إلي الأمية كظاهرة اجتماعية (الوعي – التمكين – التغير الاجتماعي)، والتحول من الأبجدية إلى المقاربة التنموية.

كما أكد على دمج التكنولوجيا في برامج محو الأمية وأن تتحول الهيئة العامة لمحو الأمية من مقدم الخدمة إلى منظم لها، وكذا فتح قنوات بين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي وإتاحة فرصة أكبر للمجتمع المدني للمشاركة في حلول فعالة لقضية تعليم الكبار، ومساعدة المتحررين من الأمية على مواصلة التعلم.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة فراج ،دكتور حسن خليل ممثلا عن الازهر الشريف ،دكتور خالد صلاح الدين ممثلا عن الأوقاف ،دكتور اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار ،دكتور عمر حمزة من مديرية التضامن ،دكتورة سهام نجم مؤكدة على الشراكة فى العمل وانشاء الإئتلاف العربي التربوى للتنمية المستدامة والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤكداً مهام المركز فى نشر الفكر المستنير من خلال الدورات والتدريبات والبحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة جامعة عين شمس فى القوافل التنموية فى المحافظات وبحضور بليغ حمدى منسق عام محو الأمية بجامعة المنيا مؤكدا على دور الجامعة الفعال فى القضاء على الامية .