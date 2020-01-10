شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة ساويرس تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ15 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، في دورتها الـ15، الفائزين بها، في حفلها السنوى الذي أقيم مساء اليوم بدار الأوبرا، بحضور عدد كبير من الأدباء والفنانين، منهم الفنانة يسرا ولبلبة ومحمود حميدة وعبدالرحمن أبوزهرة وإبراهيم عبدالمجيد.

الحفل الذي قدمته الفنانة سوسن بدر قالت فيه إن الجائزة منذ بدايتها حرصت على تمكين شباب المبدعين وأصبحت منفذا لمواهبهم.

في فئة الرواية والمجموعة القصصية لكبار الأدباء فاز الروائى عادل عصمت عن رواية «الوصايا»، وفاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية الكاتب رضا البهات عن مجموعة «بيات شتوية».

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وفاز بجائزة افضل عمل في مجال النقد الأدبي الكاتب محمد شعير عن كتاب «أبناء حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة» والصادرة عن دار العين.

وفي جوائز الشباب فاز مصطفى زكي، بالمركز الأول في فرع القصة لشباب الأدباء عن قصته «مسيح باب زويلة»، فيما فاز كل من محمد عثمان الفندي «أفلام عبده برادي و.. الشركة السري»، ووهبة خميس عن قصتها «زار» بالجائزة الثانية مناصفة.

وفاز بأفضل عمل روائى فرع شباب الأدباء، أحمد عونى عن رواية «جوائز للأبطال»، فيما حصل على المركز الثانى مناصفة بين محمد عبدالله سامى عن رواية «درب إمبابى» ونهلة كرم عن رواية المقاعد الخلفية

وفي جائزة أفضل سيناريو -عمل اول- فاز السينارست محمد المصرى عن سيناريو «ويذهب لأجل الضال».

أما في فئة النص المسرحى فقد فاز بها ميخائيل نبيل مرزوق، وحصل على المركز الثانى الكاتب أحمد أبوخنيجر.