شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستوى النظافة بأبوالنمرس والبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار بعدد من المناطق شملت محيط جامعة القاهرة وشارع ثروت ومحور صفط اللبن وشارع الجامعة وميدان الجيزة.

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ووجه محافظ الجيزة مسؤولى الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بنشر عربات الشفط وسرعة تجفيف تجمعات المياه، بأماكن التجمعات وبمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمتابعة الدورية مع غرفة عمليات المحافظة.

كما تفقد «راشد» حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات بمركزي البدرشين وابو النمرس، حيث تابع أعمال رفع التراكمات الصلبة بالوحدة المحلية بالمرازيق ومنطقة الغاز، والتى تقدر بحوالي 100 طن مخلفات تم رفعها، موجها بتكثيف مجهودات رفع المخلفات، إضافة إلى متابعة اداء عمل شركات النظافة، كما تفقد طريق المريوطية للوقوف على الأعمال التي تتم به.

ورافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء محمد كمال، رئيس مركز البدرشين.