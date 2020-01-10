شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: عرض فرنسى لتمويل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو سطحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل تلقى عرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو سطحى، وأنه يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى حول شروط التمويل المقدم فى صورة قرض ميسر، لافتة إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.7 مليار دولار

يذكر أنه مع تنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو ستنتقل تبيعته من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق التابعتين لوزارة النقل، وتعمل وزارة النقل بالاشتراك مع وزارة والتعاون الدولى على توفير التمويل المطلوب لإنجاز هذا المشروع، وذلك بعد موافقة القيادة السياسة على المشروع لتخفيف الزحام والاحتناقات المرورية بالإسكندرية.

ويجرى حاليا بالتوازى العمل مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، ويمتد المشروع بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط يشمل المشروع 18 محطة مترو بطول المسار، السرعة التصميمة للمشروع ستكون 120 كم/ س.

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ويتضمن المشروع تجديد نظم الإشارات بالكامل وكهربتها وتجديد نظم الاتصالات والتحكم والقضبان الحديدية، وسيكون خط أبو قير بمثابة أول خط مترو بالإسكندرية للمساعدة فى فك الاختناقات المرورية التى شهدها الإسكندرية، كما أنه يجرى بالتوزارى دراسة تنفيذ مشروع مونوريل معلق ليحل محل مسار ترام الرمل بالإسكندرية فى إطار خطة الحكومة لإعادة تنظيم وسائل النقل الجماعى بمحافظة الإسكندرية.