اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة المالية: لا نية لبيع أصول الدولة بعد حصرها بقاعدة بيانات إلكترونية.

المالية: لا نية لبيع أصول الدولة بعد حصرها بقاعدة بيانات إلكترونية

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