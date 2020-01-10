شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إيرادات شركة نقل الكهرباء 3 مليار ات جنيه خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى نجحت فى زيادة حجم الإيرادات خلال عام 2019 إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار المصدر إلى أن شركة النقل غيرت شعارها العام الماضى ليصبح "هدفنا الريادة و التميز محلياً و عالمياً"، وذلك بهدف تنفيذ خطة التطوير والتوسعات التى تقوم بها وزارة الكهرباء للقضاء على مشاكل انخفاض الجهد التى ينتج عنها انقطاعت ببعض محافظات الصعيد.

و أضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن زيادة إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء أدى إلى زيادة العلاوة الدورية الخاصة بالشركة من 7% إلى 10% و ما يترتب عليه من زيادة قيمة الحوافز، وبدل طبيعة العمل، وضم العلاوة الخاصة بعام 2013 لأساسى المرتب، وحصول العاملين على علاوة استثنائية بحد أقصى 200 جنيه، وحد أدنى 180 جنيها لكافة العاملين بالشركة، تصرف شهرياً مع الراتب الشهرى.

Advertisements

و وفقاً لتقرير الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم زيادة الحافز التقدريى لبدل رصيد الإجازات من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وزيادة المزايا العينية و التأمينات الاجتماعية، و لأول مرة يتم تطبيق زيادة حصة الشركة فى التأمين المرضى بنسبة 3%.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنتهت من إنشاء الخطوط الهوائية لمشروع الربط مع السودان بقدرة 300 ميجا وات بالكامل ، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 50 ميجا وات يوم 12 يناير الجارى كما انتهت الشرركة من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف.