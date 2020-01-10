بالأسماء.. الأوقاف توافق على ضم 297 إماماً إلى عضوية مقارئ القرآن الكريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. إبراهيم السيد محمد أحمد أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 2. أحمد إبراهيم محمد سليم العجمي أصول دين جيد جدا الإسكندرية 3. أحمد الشناوي مصطفى النادي أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 4. أحمد بدوي علي زلهف أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 5. أحمد بكر عبد العزيز شديد أصول دين جيد جدا الإسكندرية 6. أحمد عاطف سيد أحمد طايل أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 7. أحمد عبد السلام مصطفى جادو آداب وتربية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 8. أحمد محمد رجب السيد عثمان أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 9. أحمد محمد عبد الرحمن هيبة قراءات وعلومها جيد جدا الإسكندرية 10. أحمد محمد مختار حمد الكاشف أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 11. أحمد محمود عبد الحميد سلام قراءات وعلومها جيد جدا الإسكندرية 12. أحمد مصطفى إبراهيم أبو سلامة دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 13. إسلام مبروك السيد الرفاعي حواس دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 14. إسلام مصطفى محمد عبد العال قراءات وعلومها جيد جدا الإسكندرية 15. بلال عبد الواحد عبد الواحد بدر شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 16. جلال عبد الفتاح عبده أبو موسى قراءات وعلومها ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 17. حسن عثمان أحمد محمد أبو شادي أصول دين جيد جدا الإسكندرية 18. حمادة مصطفى بركات مصطفى أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 19. حمدي قمر الدولة السيد الخطاب دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 20. خالد عيد عبد السميع عبد الصمد أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 21. سعيد محمد سعيد يوسف الفقي دراسات إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 22. السيد سلامة سلامة شاهين أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 23. عباس أحمد عباس محمد العيسوي شريعة إسلامية جيد جدا الإسكندرية 24. عبد السلام رجب طلبة قاسم لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 25. عبد الفتاح أحمد شعبان عبد الفتاح آداب وتربية ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 26. عزت جمال أحمد المعصراوي أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 27. عزيز محمد علي إبراهيم الزهيري شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 28. علي عبد المقصود محمد عريشة آداب وتربية ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 29. علي كمال علي طه بدير أصول دين جيد جدا الإسكندرية 30. مبروك عبدالله محمد المزين أصول دين جيد جدا الإسكندرية 31. محمد أحمد زكي سويلم لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 32. محمد جلال عثمان المزين شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 33. محمد جميل رمضان عبد النبي شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الإسكندرية 34. محمد سعد عبد المنطلب أحمد البنا أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 35. محمد شعبان محمد منصور اللبان آداب وتربية جيد جدا الإسكندرية 36. محمد عبدالله عبد الرؤوف عبد القادر أصول دين جيد جدا الإسكندرية 37. محمد عطية أحمد الجنائني أصول دين جيد جدا الإسكندرية 38. محمد محمود إبراهيم حمد صالح شريعة وقانون جيد جدا الإسكندرية 39. محمد مصطفى السيد قنديل شريعة إسلامية جيد جدا الإسكندرية 40. محمد نبيل محمد رياض العربي أصول دين جيد جدا الإسكندرية 41. محمود محمد حسن محمد بدوي آداب وتربية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 42. مصباح عبد المنجى عبد الجليل دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 43. مصطفى عبد الباسط عباس سلامة شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 44. مصطفى عصام مصطفى المعصراوي أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 45. يحيى زكريا سعد عبد السلام شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسكندرية 46. أحمد عاصم محمد أحمد إبراهيم أصول دين جيد جدا الإسماعيلية 47. أحمد علي منصور هلال شريعة إسلامية جيد جدا الإسماعيلية 48. أحمد محمد محمد أيوب شريعة وقانون جيد جدا الإسماعيلية 49. أحمد وحيد مجاهد عبد الغني لغة عربية جيد جدا الإسماعيلية 50. عماد محمد عبد الكريم محمد شريعة إسلامية جيد جدا الإسماعيلية 51. عمرو محمد عبد الجليل محمد أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 52. محمد إبراهيم محمد إمام أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 53. محمد سلمي عطية محمد عقيدة وفلسفة جيد جدا الإسماعيلية 54. محمد صلاح عبد الرحيم برعي أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 55. محمد علي محمد علي أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الإسماعيلية 56. محمد عوض السيد حسن دعوة جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 57. محمد فرج عبد العزيز إبراهيم أصول دين جيد جدا الإسماعيلية 58. محمد مسعد الديدامونى علي دراسات إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الإسماعيلية 59. محمد مصطفى مصطفى إبراهيم دراسات إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 60. محمد وجدي سعد عبدالله دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 61. محمود محمد عبد السلام سليم أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الإسماعيلية 62. أحمد عبد الوهاب بدري حسين أصول دين ممتاز مرتبة الشرف أسوان 63. أحمد مهلل زغلول محمد دعوة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف أسوان 64. أحمد هارون محمد علي دراسات إسلامية جيد جدا مرتبة شرف أسوان 65. إسلام حامد محمود خليل دراسات إسلامية ممتاز مرتبة الشرف أسوان 66. عبد الله محمد عبدالله حسن أصول دين ممتاز مرتبة الشرف أسوان 67. عبد الله محمود علي حراجي دراسات إسلامية جيد جدا مرتبة شرف أسوان 68. علي عبد الحافظ حسين صالح أصول دين جيد جدا أسوان 69. محمد سعيد محمد إبراهيم أصول دين جيد جدا أسوان 70. محمود عوض الله محمود أحمد دراسات إسلامية جيد جدا أسوان 71. محمود معوض مهلل إبراهيم أصول دين ممتاز مرتبة الشرف أسوان 72. مصطفى عبده امبابى سيد أصول دين ممتاز مرتبة الشرف أسوان 73. محمد محمود توفيق محمد شريعة وقانون جيد جدا أسيوط 74. طه نوبي أحمد وزيري شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الأقصر 75. محمد مختار عبدالله السيد لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف الأقصر 76. محمود عبد الحكيم فاضل السيد لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف الأقصر 77. أحمد حلمي محمد علي لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف البحر الأحمر 78. إسماعيل فتحي إسماعيل أحمد شريعة وقانون جيد جدا البحر الأحمر 79. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشه آداب وتربية لغة فرنسية ممتاز مرتبة الشرف البحر الأحمر 80. إبراهيم السيد رشاد السيد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 81. إبراهيم محمد حسن إبراهيم أصول دين جيد جدا البحيرة 82. أحمد إسماعيل محمود حمد الشناوي شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 83. أحمد سلامة عبد الرازق عامر شريعة إسلامية جيد جدا البحيرة 84. أحمد سليمان بسيوني محمد بسيوني تاريخ وحضارة جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 85. أحمد صبحي السيد زلط لغة فرنسية ممتاز البحيرة 86. أحمد عرابي علي عرابي آداب وتربية لغة إنجليزية جيد جدا البحيرة 87. أحمد عوض عبد السلام عبد المقصود لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 88. أحمد فهمي محمود درويش شريعة إسلامية جيد جدا البحيرة 89. أحمد محمد علي محمد عليبه شريعة وقانون جيد جدا البحيرة 90. أسامة محمد علي رجب داود قراءات وعلومها ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 91. إسلام محمود عبد الحليم الحمزاوي علوم قرآن قراءات ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 92. سعيد جابر عبد الحميد محمد حجاج علوم قرآن قراءات جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 93. سليمان عبد السميع محمود عبدالله أصول دين جيد جدا البحيرة 94. السيد عوض السيد حماد دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 95. شعبان حمدي عبدالله مصطفى أصول دين ممتاز البحيرة 96. عبد الله عبد الفتاح عبدالله سعد أصول دين ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 97. عبدالله هشام أحمد محمد يوسف أصول دين جيد جدا البحيرة 98. علي مصطفى علي أبو علي دعوة إسلامية جيد جدا البحيرة 99. عمار إبراهيم علي إبراهيم قراءات وعلومها جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 100. محمد إبراهيم جاد حسن الإمام شريعة وقانون ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 101. محمد السعيد عبد الحميد أحمد المزين شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 102. محمد حبشي بري الفقي شريعة إسلامية جيد جدا البحيرة 103. محمد حسين عبد الفتاح أحمد سالم أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 104. محمد سعداوي عبد الحليم المصري أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 105. محمد عصام محمد عبد السلام دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 106. محمد عوض عبد الغني عبد الحميد شريعة وقانون جيد جدا البحيرة 107. محمد يوسف أحمد عبد الحليم نور الدين شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 108. محمد يوسف محمد الصعيدي القراءات وعلومها جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 109. مصطفى إسماعيل محمود حمد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 110. مصطفى صبحي محمد عبده لغة عربية جيد جدا البحيرة 111. مصطفى محمد محمود فرج الله أصول دين جيد جدا البحيرة 112. منتصر رفعت عبد الحليم زين الدين أصول دين ممتاز مرتبة الشرف البحيرة 113. وائل محروس مسعود ناصف أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف البحيرة 114. أحمد عثمان خلف علي شريعة وقانون جيد جدا مرتبة الشرف بني سويف 115. إسلام عبد الرؤوف عويس حسين دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف بني سويف 116. خيري محمد حسن جابر شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف بني سويف 117. رمضان طه محمد محمد أصول دين جيد جدا بني سويف 118. سعد زكريا سعد زكريا دراسات إسلامية بالإنجليزية جيد جدا مرتبة الشرف بني سويف 119. عبد الرحمن محمد حامد عيد شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 120. محمد جمعة عبد المولى محمد لغة عربية جيد جدا بني سويف 121. محمد طه عبد الله عبد الخالق دراسات إسلامية ممتاز مرتبة الشرف بني سويف 122. محمد عبد التواب أحمد محمد شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 123. محمد عبد الحميد عبد الوهاب عبد العليم دعوة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف بني سويف 124. مصطفى علي عويس علي شريعة وقانون جيد جدا بني سويف 125. هاني سيد محمد محمود القراءات وعلومها جيد جدا بني سويف 126. عمر صابر عبد الله عبد الوهاب دراسات إسلامية جيد جدا بني سويف 127. إسلام رمضان حسن غانم دراسات إسلامية بالفرنسية جيد جدا الجيزة 128. رضا أحمد عبد الرحمن دعوة إسلامية جيد جدا الجيزة 129. سيد جمعة صادق موسى شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الجيزة 130. عبد الرحمن إبراهيم علي شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الجيزة 131. عبد الرحيم أحمد عبد العزيز أصول دين جيد جدا الجيزة 132. عبدالله عبد الحميد ربيع أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الجيزة 133. محمد كامل محمد علي شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الجيزة 134. مرسي عبد التواب مرسي شريعة وقانون جيد جدا الجيزة 135. مصطفى محمد عبد النبي شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الجيزة 136. وجيه طلعت علي أحمد 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حسام الدين ماهر فتح الله شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 153. حسام سالم فرج سالم سيد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 154. رزق عبد المجيد رزق المحص شريعة إسلامية جيد جدا دمياط 155. صبري متولي صبري متولي نوار دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة شرف دمياط 156. طاهر محمد طاهر الدهراني لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 157. عبد الرحمن خضر السيد محمد شامية لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 158. عبد الصادق محمد محمد الهلباوي لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 159. عبد الله عادل حسن محمود شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 160. محمد أحمد السيد إبراهيم معوض لغة عربية جيد جدا مرتبة شرف دمياط 161. محمد الغنام علي البدوي أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف دمياط 162. محمد راضي محمد محمد حسن شريعة إسلامية جيد جدا دمياط 163. محمد عطا البهنسى البهنسى شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 164. محمد عطية أحمد محمد العياط أصول دين جيد جدا دمياط 165. محمد نبيل محمد عبد المولى دعوة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف دمياط 166. محمود محمد يسين محمد المهدي شريعة وقانون جيد جدا دمياط 167. مصطفى الأحمدي عبد الفتاح محمد تاريخ وحضارة جيد جدا دمياط 168. أحمد بخيت جلال همام أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف سوهاج 169. أحمد حسن السيد صديق شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف سوهاج 170. أحمد عبد النعيم علي عبد النعيم لغة عربية جيد جدا سوهاج 171. بهاء الدين محمد أحمد محمد شريعة وقانون جيد جدا ًمرتبة الشرف سوهاج 172. جابر وحيد جابر حامد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف سوهاج 173. جعفر عطا إسماعيل علي شريعة وقانون جيد جدا مرتبة الشرف سوهاج 174. محمد السيد محمد محمد شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف سوهاج 175. محمد حسني علي قبيصي لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف سوهاج 176. محمد حنفي عبد الوهاب حامد شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف سوهاج 177. محمد زكريا عبد الرحمن عبد اللطيف دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف سوهاج 178. محمد عبد اللطيف أحمد عباس شريعة وقانون جيد جدا مرتبة الشرف سوهاج 179. محمد مدكور خلف السيد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف سوهاج 180. محمود العريان علي محمد لغة عربية جيد جدا سوهاج 181. مؤمن الممتاز الصغير محمد شريعة وقانون جيد جدا سوهاج 182. إسلام عبدالله شحاتة المتولي شريعة إسلامية جيد جدا السويس 183. بلال علي عبد المقصود إسماعيل شريعة وقانون بالإنجليزية جيد جدا مرتبة الشرف السويس 184. السيد عبد الفتاح السيد علي أصول دين ممتاز مرتبة الشرف السويس 185. صلاح صلاح فتحي إمام شريعة إسلامية جيد جدا السويس 186. محمد جودة أبو الفتوح أحمد دراسات إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف السويس 187. محمد سعد محمود حسين الفولي أصول دين ممتاز مرتبة الشرف السويس 188. محمد صبحي عبدالله محمد دعوة إسلامية جيد جدا السويس 189. محمد محمد إسماعيل مصطفى أصول دين جيد جدا السويس 190. إبراهيم عطية علي عطية لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف الشرقية 191. أحمد مهدي عبد الباسط محمود لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف الشرقية 192. محمد السيد محمد متولي أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الشرقية 193. محمد سعد عبدالرحمن علي شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الشرقية 194. محمد علي بدوي مبارك أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف الشرقية 195. محمود عطية علي عطية لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف الشرقية 196. معاذ محمد عبدالعظيم إبراهيم علي دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الشرقية 197. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة عوض دراسات إسلامية بالإنجليزية جيد جدا مرتبة شرف شمال سيناء 198. أحمد عبد المطلب محمود قنديل دعوة إسلامية جيد جدا شمال سيناء 199. أحمد عبده علي أحمد معوض شريعة إسلامية ممتاز شمال سيناء 200. حسن أحمد حسن أحمد أصول دين جيد جدا شمال سيناء 201. طارق عبد الرحمن يوسف زيادة أصول دين جيد جدا شمال سيناء 202. فرج مهدي فرج علي القراءان وعلومها جيد جدا شمال سيناء 203. محمد لطفي محمد السيد موسى شريعة إسلامية جيد جدا شمال سيناء 204. مصطفى محمود محمود رميح لغة عربية جيد جدا شمال سيناء 205. أحمد جابر محمود أحمد بدر أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الغربية 206. حاتم أحمد محمد سيد أحمد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الغربية 207. حسن محمد أحمد علي عمران دراسات إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف الغربية 208. شريف ممدوح محمد الشيخ شريعة إسلامية ممتاز مرتبة شرف الغربية 209. عبد المجيد صبحي عبد المجيد عبد العزيز أصول دين جيد جدا الغربية 210. مالك حسن السيد حامد خطاب أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الغربية 211. محمد زكريا محمد بدر آداب وتربية ممتاز مرتبة الشرف الغربية 212. محمد عبد الرحمن علي أبو خريبة أصول دين ممتاز مرتبة الشرف الغربية 213. محمد عبد النبي أحمد رداد قراءات وعلومها ممتاز مرتبة الشرف الغربية 214. أحمد محمد أحمد عبد الفتاح دراسات إسلامية ممتاز مرتبة الشرف الفيوم 215. محمد جمال محمد مصطفى أصول دين جيد جدا الفيوم 216. محمد مختار محمد رياض شريعة إسلامية جيد جدا الفيوم 217. أحمد ربيع محمدي محمود شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف القاهرة 218. صالح محمد أحمد محمد شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف القاهرة 219. طه مهدي مبروك عبد البصير أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف القاهرة 220. علاء الدين إبراهيم عطية يونس دراسات إسلامية جيد جدا القاهرة 221. عمر مصطفى علي محمد قراءات وعلومها جيد جدا القاهرة 222. محمد الورداني نجيب علي دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف القاهرة 223. محمود علي محمد علي لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف القاهرة 224. ابو بكر إبراهيم سيد سليمان دراسات إسلامية بالإنجليزية جيد جدا القليوبية 225. أحمد طارق صبحي طه سليمان أصول دين جيد جدا القليوبية 226. رمضان إسماعيل عبد الصمد عبدالله قراءات وعلومها جيد جدا القليوبية 227. عمار رضا إسلام أنور جرجس دعوة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف القليوبية 228. محمد أحمد عبد الغني دغيدي قراءات وعلومها جيد جدا مرتبة الشرف القليوبية 229. محمد حسين عبد العظيم حسين شريعة إسلامية جيد جدا القليوبية 230. محمد عبد الرحمن عبد الحكيم إبراهيم لغة عربية جيد جدا القليوبية 231. محمد عبد السميع الحسيني حلفاوي دعوة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف القليوبية 232. محمد لطفي عبد المحسن عبد الشافي شريعة وقانون جيد جدا مرتبة الشرف القليوبية 233. محمد ممدوح محمد فهمي عباس أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف القليوبية 234. محمد هلال عزب عبدالله سليمان أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف القليوبية 235. محمود عبد العال بدر عبد العال دراسات إسلامية جيد جدا القليوبية 236. أبو زيد محمد بدوي محمد دراسات إسلامية ممتاز مرتبة الشرف قنا 237. أحمد عبد الفتاح تايه أحمد لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف قنا 238. بهاء لقمان محمد توفيق لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف قنا 239. خالد كرم يوسف أحمد لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف قنا 240. محمد أحمد عبد الحميد الشاذلي دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف قنا 241. محمد حمدان عبد الظاهر حماد لغة عربية ممتاز مرتبة الشرف قنا 242. محمد عبد الفتاح أحمد مرسي أصول دين جيد جدا قنا 243. محمد عزت مصطفى بهجات شريعة إسلامية جيد جدا مرتبة 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المنوفية 273. مصطفى فؤاد مصطفى شنيشن دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف المنوفية 274. هشام محمد عبد العزيز عبد الغني محمد لغة عربية جيد جدا مرتبة الشرف المنوفية 275. أحمد عاطف عبد الكريم علي تاريخ وحضارة جيد جدا مرتبة الشرف المنيا 276. أحمد هشام عرابي محمد شريعة إسلامية ممتاز مرتبة الشرف المنيا 277. جمال محمود أحمد عبدالله دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 278. حسام محمد حسن إبراهيم شريعة وقانون جيد جدا المنيا 279. حمادة خلاف عبد الحفيظ متولي آداب وتربية ممتاز مرتبة الشرف المنيا 280. خالد محي الدين عبد العزيز عبد الحافظ دراسات إسلامية جيد جدا المنيا 281. الخليل أحمد إبراهيم إسماعيل دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 282. سيد محمد سيد عبد الحفيظ دعوة إسلامية جيد جدا المنيا 283. طه محمد العربي مصلوح محمد أصول دين جيد جدا المنيا 284. عامر جمال عبد الحميد محمد شريعة وقانون جيد جدا المنيا 285. عبد الرحمن علي عبد المنعم علي أصول دين جيد جدا المنيا 286. محمد جمال عبد الرحمن علي آداب وتربية جيد جدا المنيا 287. محمد رجب محمد جمعة شريعة وقانون جيد جدا المنيا 288. محمد شحاتة كامل محمود دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف المنيا 289. محمد فتحي أحمد عبد المجيد دعوة إسلامية جيد جدا مرتبة الشرف المنيا 290. محمود صلاح عبد الجابر عبدالله شريعة وقانون جيد جدا مرتبة الشرف المنيا 291. محمود عطية محمد عبد الوهاب قراءات وعلومها جيد جدا المنيا 292. محمود محمد راضي سعيد آداب وتربية جيد جدا المنيا 293. مؤمن طه عبد الحميد حسن آداب وتربية جيد جدا مرتبة الشرف المنيا 294. هاني حارث عباس علي أصول دين جيد جدا مرتبة الشرف المنيا 295. أحمد حنفي أبوبكر محمد دعوة إسلامية جيد جدا الوادي الجديد 296. الحسيني هاشم محمود عبد الغفار لغة عربية جيد جدا الوادي الجديد 297. محمد محمود محمد عبد الغفار شريعة وقانون جيد جدا الوادي الجديد

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