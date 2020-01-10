شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: فريق بحثى يتابع خسوف القمر شبه الظلى بمعهد الفلك بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن فريق بحثي من الباحثين بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتابع حاليا أول خسوف قمرى ب2020، والذى يرى مصر .

وظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية) حيث يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أوقريبا منه.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريباً، و بداية الخسوف في الساعة السابعة وثماني دقائق وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأثنتي عشرة دقيقة تقريباً، أما ذروته (وسطه) التي يحجب فيها ظل الأرض90 % تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءاً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.