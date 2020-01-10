شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشرف على شفط مياه الأمطار ويوجه برفع مستوى النظافة بمدينتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، أعمال شفط مياه الأمطار بعدد من المناطق شملت محيط جامعة القاهرة وشارع ثروت و محور صفط اللبن وشارع الجامعة وميدان الجيزة ، ووجه محافظ الجيزة مسئولى الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بنشر عربات الشفط وسرعة تجفيف تجمعات المياه بأماكن التجمعات ومطالع ومنازل الكبارى والانفاق والمتابعة الدورية مع غرفة عمليات المحافظة .

كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات بمركزى البدرشين وابو النمرس حيث تابع أعمال رفع التراكمات الصلبة بالوحدة المحلية بالمرازيق ومنطقة الغاز والتي تقدر بحوالي 100 طن مخلفات تم رفعها .

موجها بتكثيف مجهودات رفع المخلفات اضافة الي متابعة أداء عمل شركات النظافة، كما تفقد المحافظ طريق المريوطية للوقوف علي الأعمال التي تتم به .

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رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء محمد كمال رئيس مركز البدرشين .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحال مسئولى الرد على الشكاوى الواردة من مواطني المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وذلك بأحياء الطالبية والعمرانية وشمال الجيزة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب للتحقيق وذلك للتقاعس في بحث الشكاوى الواردة لهم من خلال المنظومة وعدم الرد عليها خلال المدد القانونية المحددة، حيث منح محافظ الجيزة مهلة خلال ٧٢ ساعة للانتهاء من فحص جميع الشكاوى المعلقة والرد علي المنظومة بالاجراء المتخذ، مشددآ علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الجيدة لمنظومة الشكاوي لبحث كافة شكاوي المواطنين في مختلف المجالات والتعاون مع مدير منظومة الشكاوي بالمحافظة للوصول للنسبة المستهدفة، مضيفآ بأن معيار تقييم كل مسئول رضاء المواطنين علي مستوي الخدمات المقدمة له .