منى ذو الفقار: نحتفل العام المقبل بمرور 20 عامًا على تأسيس "مؤسسة ساويرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

انطلق حفل توزيع الدورة الخامسة عشرة، لجوائز ساويرس الثقافية، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عشرات المثقفين والكتاب والفنانين.

وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، عضو مجلس أمناء الجائزة، إنه 15 عامًا على تدشين هذه الجائزة، بينما تأسست مؤسسة ساويرس الاجتماعية، التي انبثق منها الجائزة منذ 19 عامًا، مضيفة: "سنحتفل العام المقبل بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء مؤسسة ساويرس، التي تنهتم بالتعليم، وتمنح مئات المنح لاستكمال تعليم الموهوبين في أكبر جامعات العالم، و

لنا دور كبير في توفير فرص عمل بالصعيد وتمكين المرأة ورعاية الشباب، واتسعت مجالات الجائزة وزادت قيمتها من عام إلى آخر".

وجاء في مقدمة الحضور الدكتور شاكر عبدالحميد، والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.

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أعلنت مؤسسة ساويرس مؤخرًا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي 5 أعمال هي "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عوني"، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبدالصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسي"، "درب الإمبابي" لـ"محمد عبدالله سامي"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدريني"، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ"محمد عثمان الفندي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكي"، "زار" لـ"هبة خميس".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما "عمل أول" كالتالي: "إحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافي ماهر"،"ويذهب لأجل الضال" لـ"محمد المصري"، "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابي برزداي" لـ"مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر".