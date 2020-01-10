بين الحياة والموت.. شاب يطعن زوجة أبيه في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شرع عاطل في قتل زوجة أبيه بمنطقة بولاق الدكرور؛ بدافع السرقة. تلقى العميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من نقطة الشرطة بمستشفى قصر العيني بوصول سيدة خمسينية مصابة بطعنة نافذة في الجسم، حالتها حرجة. تحريات المباحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل زوج المصابة "20 سنة"، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له، وأقر بالواقعة لسرقة مشغولاتها الذهبية، بسبب مروره بضائقة مالية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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