محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب شكلت لغزا محيرا عكف ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر على فك طلاسمه حتى تكشفت الحقيقة بجهود البحث والتحري، وأن تشكيلا عصابيا وراء حوادث السرقة.
تعددت بلاغات سرقة الوحدات السكنية بنطاق دائرة قسم ثالث أكتوبر، وجه على إثرها مدير مباحث الجيزة اللواء محمود سبيلي بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.
تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يضم 3 عاطلين، وهم: "م.ج."، "أ.م." و" ر.ع."، وراء تلك الوقائع.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة أكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث ثالث أكتوبر ومعاونيه النقيب محمد غريب الونقيب محمد سكر من ضبطهم.
أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمون بارتكاب 4 وقائع بأسلوب التسلق، ثلاثة منها بنطاق القسم وأخرى بالعمرانية، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم وأمكن استعادتها (مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، مبالغ مالية).
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة سقوط عصابة "المشاغبين الثلاثة" لسرقة المساكن في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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