بمساعدة زوجته.. مندوب مبيعات يستولي على نقود رجل أعمال عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته، لقيامهما بالنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول العربية) لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل (مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالقاهرة) إذ اتفق المذكوران على الاستيلاء على أموال الشاكي، وذلك حال تواجده في البلاد في أوائل عام 2019 وذلك عن طريق إيهامه بأنهم أصحاب شركة استيراد وتصدير ولديهم الخبرة الكبيرة في تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة، واتفقا مع الشاكي (دون تحرير أي عقود اتفاق فيما بينهما) على تصدير حاويات (خضروات ، فواكه) وعليه قام الشاكي بتحويل مبالغ مالية "عملات مختلفة" عن طريق حوالات مالية للمتهمان للبدء في عمليات التصدير ، وعقب استلامهما المبالغ المالية من الشاكي قاما بالاستيلاء عليها ولم يقما بتصدير أي حاويات تجارية للشاكي.

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بالفحص تبين صحة الواقعة وتبين قيام المتهمان عقب ارتكاب الواقعة بترك محل سكنهم وغلق هواتفهم المحمولة واستئجار شقة سكنية بنظام المفروش بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمحل سكنهما المشار إليه وعثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول بفحصه فنياً بمعرفة الجهات المختصة تبين أنه يحوي على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول مع الشاكي تؤكد نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع زوجته في النصب والاحتيال على الشاكي وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.