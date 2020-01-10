أخبار مصر | سد النهضة.. "دفاع النواب": بيان الخارجية يؤكد سوء نية إثيوبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سد النهضة.. "دفاع النواب": بيان الخارجية يؤكد سوء نية إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عصام أبوالمجد، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية بشأن نتائج اجتماعات وزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول ملف سد النهضة، كشف بالتفاصيل الكاملة بالأدلة والبراهين عن سوء نية الجانب الإثيوبي في التعامل مع ملف سد النهضة.

وأضاف أبوالمجد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الدولة المصرية لم تتبع أي وسيلة للتعامل مع ملف سد النهضة إلا من بوابة عقد المناقشات والمفاوضات والمباحثات مع دول المصب، متسائلا: "ما فائدة المناورات الخبيثة التي تقوم بها دولة إثيوبيا حول ملف سد النهضة؟"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية لن ولم تستجيب لمخطط إثيوبيا حول السيطرة على النيل الأزرق.

كما أكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أحد أهم محاور عقد المباحثات والمفاوضات الأخيرة هي حل ملاحظات ملئ وتشغيل سد النهضة، متابعا: "أثيوبيا تضلل الرأي العام الدولي بمعلومات مغلوطة حول مفاوضات السد مع دول المصب ولم تراعي المصالح المائية المشتركة لدول المصب.

وأوضح النائب البرلماني، أن القيادة السياسية لم تسمح بأي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل.

