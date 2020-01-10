أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع بعدد من المناطق، شملت محيط جامعة القاهرة وشارع ثروت ومحور صفط اللبن وشارع الجامعة وميدان الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل، بنشر عربات الشفط وسرعة تجفيف تجمعات المياه بأماكن التجمعات وبمطالع ومنازل الكبارى والانفاق والمتابعة الدورية مع غرفة عمليات المحافظة.

كما تفقد راشد حالة النظافة ومجهودات رفع المخلفات بمركزي البدرشين وابو النمرس، حيث تابع أعمال رفع التراكمات الصلبة بالوحدة المحلية بالمرازيق ومنطقة الغاز والتي تقدر بحوالي 100 طن مخلفات تم رفعها.

ووجه محافظ الجيزة بتكثيف مجهودات رفع المخلفات اضافة الي متابعة أداء عمل شركات النظافة، كما تفقد المحافظ طريق المريوطية للوقوف علي الأعمال التي تتم به.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء محمد كمال رئيس مركز البدرشين.