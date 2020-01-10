أخبار مصر | وزير التعليم عن قرار التعيين والندب: "نصحح الأخطاء القديمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم عن قرار التعيين والندب: "نصحح الأخطاء القديمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار تشكيل لجنة لإعادة النظر فى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين والندب والنقل والإعارة.

وقال الوزير فى تصريح خاص إلى "الخليج 365" تعليقا على القرار: "نصحح بعض الأخطاء القديمة".

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى لها منذ قليل إنه حرصًا على مصلحة المعلمين وعمًلا بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين خطابًا إلى المديريات التعليمية، ينص على تشكيل لجنة لإعادة النظر فى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين والندب والنقل والإعارة للسادة أعضاء هيئة التعليم بوظائف الإدارة التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة.

وأضاف الخطاب، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر القرار الوزراي رقم 4 بتاريخ 8 يناير لعام 2020 والذي ينص فى مادته الأولى على سحب القرارين الوزاريين رقما (308) و(309) الصادران فى عام 2019 وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم 425 الصادر فى 2018، وطالبت الوزارة تنفيذ القرارات الجديدة.