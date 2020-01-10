مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. عاطل يطعن زوجة والده والتحقيق مع عصابة "نص الليل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. عاطل يطعن زوجة والده والتحقيق مع عصابة "نص الليل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

عاطل يطعن زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور



ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على متهمين لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالشرقية.



قضت محكمة شمال القاهرة، في القضية رقم 18005 لسنه 2019، بالمؤبد على "هدى.ع.ع" 34 سنة، بتهمة قتل ربة منزل تدعى "عائدة.ع.م"، حيث كانت تعمل خادمة لدى المجني عليها وقامت بضربها على رأسها عدة مرات بآلة حادة "إيد الهون" حتى أزهقت روحها، وكما سرقت عدة محتويات من مسكنها، وهي عباره عن هاتفين محمولين، وحاسب محمول، شاشه تلفاز، وكروت دفع آلي تابعة للبنك الأهلي.