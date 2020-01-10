مصر | التحقيقات الأولية تكشف سبب طعن شاب لزوجة والده ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات الأولية تكشف سبب طعن شاب لزوجة والده ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة طعن شاب لزوجة والده بمنطقة بولاق الدكرور، لسرقة مشغولات ذهبية، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب نجل زوجها يبلغ من العمر 21 عامًا، وكان يعلم بحوزتها تلك المشغولات الذهبية لدى زوجة والده، وكان يريد مبالغ مالية لصرفها، فاستغل انشغالها، ودخل غرفتها وقام بسرقتها، وعندما شعرت به حاول التعدي عليها وطعنها وفر هاربًا، وقام ببيع المجوهرات بمبلغ مالي 8 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب جريمته.

من جانبها أمرت النيابة، بالتحفظ على سلاح الجريمة، لفحصه، والاستعلام عن حالة المصابة للاستماع لأقوالها.

Advertisements

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط عاطل لطعنه زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 سنة مصابة بجرح نافذ بالبطن.

بالانتقال والفحص تبين قيام نجل زوجها 21 سنة عاطل بطعنها وسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وتم القبض عليه وحرر محضر بالواقعة.