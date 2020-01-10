مصر | عاطل يطعن زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يطعن زوجة والده لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة طعن عاطل لزوجة والده لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطار من العميد هشام الطماوي مأمور قسم بولاق الدكرور، بورود إشارة من مستشفي القصر العيني بوصول ربة منزل 52 سنة مصابة بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وبالفحص والمعاينة تبين تعدي نجل زوجها، 21 سنة، عاطل، عليها بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابتها، وسرق مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وفر هاربا.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة ومبلغ مالي 8 آلاف جنيه حصيلة بيع الذهب وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

