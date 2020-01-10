شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يفتتح مسجدًا أثريًا بالقاهرة ويزور كنيسة قبطية ويفتتح معبدًا يهوديًا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح الجمعة، جامع الفتح الملكي بحي عابدين بالقاهر بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة.

وأوضح المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، أنه تم البدء في أعمال ترميم الجامع عام ٢٠١٧، بتكلفة بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه، شملت ترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب وكافة الأعمدة الرخامية والجرانيتية بالمسجد، والقباب من الداخل وانهاء الأعمال الزخرفية بها، بالإضافة إلى تركيب اجهزة النظام الصوتي ووحدات الإضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة.

كما تم الانتهاء من تنظيف احجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية بالأسطح، وأعمال عزل بلاط أرضيات الأسطح، وأعمال تركيب أرضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد وجهة المدخل الرئيسي، واستكمال أعمال الإضاءة الخارجية.

ثم توجه د. العناني، إلى محافظة الإسكندرية لتفقد اعمال ترميم المتحف اليوناني الروماني الذي يجمع الآثار المصرية من العصرين اليوناني والروماني، المغلق منذ ما يقرب من ١٥ عاما، ومن المقرر افتتاحه في ديسمبر ٢٠٢٠ بعد انتهاء مشروع تطويره، ليصبح مقصدا سياحيا وأثريا هاما بمدينة الإسكندرية.

ثم زار الكنيسة المرقسية والمعروفة باسم الكنيسة القبطية، وذلك لتقديم التهنئة للإخوان الأقباط بمدينة الإسكندرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتعد الكنيسة المرقسية أول كنيسة في مصر وإفريقيا تم إنشاؤها عام ١٩٦١م، وهي تحتفل هذا العام (٢٠٢٠) بمرور ١٥٠ عاما على إنشائها، وقد تعرضت لعمل ارهابي غاشم.

ثم توجه إلى معبد الياهو هانبي الموجود على بعد دقائق من الكنيسة والذي بني في منتصف القرن التاسع عشر، بعد أن تنازل بابا الكنيسة في ذلك الوقت بقطعة الأرض لبناء المعبد عليه حيث كانت ارض المعبد جزءا من الكنيسة التي أهداها قداسة البابا ليهود مصر لبناء المعبد وإقامة شعائرهم.

حضر الافتتاح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية وعالم الآثار د. زاهي حواس، احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، ورئيس القطاع سامية سامي.

وأكد الدكتور خالد العناني، في كلمته، على أن اليوم يعتبر يوما استثنائيا، فخلال ٤ ساعات فقط تم افتتاح مسجد الفتح الأثري فىي قصر عابدين، ثم توجهنا إلى محافظة الإسكندرية لزيارة المتحف الروماني واليوناني تمهيدا لافتتاحه بعد ١٥ سنة من اغلاقه لرؤية الآثار المصرية الرائعة من العصرين الروماني واليوناني، بالاضافة إلى اننا قمنا بزيارة كنيسة القديس مرقس التي شهدت بداية المسيحية في مصر وترجع إلى القرن الأول الميلادي حيث هذا العام يشهد مرور ١٥٠ سنة على تأسيسها.

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وقال الوزير: اننا الآن نشهد الاحتفال بافتتاح المعبد اليهودي الأثري «الياهو هانبى» الذي يبعد مسافة عشرة أمتار عن الكنيسة المرقسية، لافتا إلى أن أرض هذا المعبد كانت تابعة للكنيسة وتنازل عنها البابا آنذاك لإقامة هذا المعبد.

وأشار إلى أن «هذه هي مصر» التي تُمكن الجميع من زيارة آثار متنوعة تنتمي إلى عصور عديدة، لافتا إلى ان مصر متفردة بطبقات حضارية تعكس أن مصر نسيج واحد يكمل بعضها البعض.

وأضاف أن ترميم هذا المعبد يبعث رسالة للعالم بأن الحكومة المصرية تهتم بالتراث المصرى الذي يعود إلى فترات متعددة تعاقبت على مصر، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مساجد وأديرة وكنائس في كافة المحافظات المصرية، بالاضافة إلى العديد من المتاحف التي تضم آثارا تنتمي لعصور مختلفة.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن عام ٢٠٢٠ سيكون عام خير على قطاع السياحة والآثار في مصر، متوجها بالشكر لكافة القائمين على الانتهاء من إنجاز ترميم هذا المعبد مع مراعاة الجانب الأثري به مما يمثل تضافر النسيج الوطني الواحد.

كما وجه الشكر لكافة العاملين بوزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب، ولكل من ساهم في ترميم هذا المعبد الذي يعد الأقدم على الإطلاق في مدينة الإسكندرية على ما بذلوه من جهد طوال عامين لنقف هنا اليوم معكم لنحتفي بأثر جديد ينضم بأيدينا إلى تراث الإنسانية.

وخلال كلمته اعرب الدكتور مصطفى الفقي عن اعتزازه وفخره بهذا اليوم الذي يعد يوما من ايام مصر الحقيقية التي تدرك وتؤكد على معنى وعمق العلاقات الانسانية بين البشر، لافتا إلى أن مصر لا تفرق بين ابنائها باختلاف دياناتهم (مسلم ومسيحي ويهودي).

كما أشار إلى ان الاحتفال اليوم بتدشين هذا المعبد الذي عكفت وزارة السياحة والآثار على ترميمه هو برهان جديد على ان مصر هي دائما بلد الحضارة والثقافة والديانات، لافتا إلى أن مصر بدأت عمليات ترميم المعابد منذ عدة سنوات وان اليوم نعزز ذلك بافتتاح هذا الصرح القديم.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى على أن مصر على مر العصور لم تعرف التعصب والتشدد، مؤكدا أن الوحدة الوطنية في مصر تعيش الان ازهى عصورها، وأضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرس معاني الوحدة الوطنية بمصر.

وتبلغ مساحة المعبد4200م، وهو مكون من طابقين، طابق للرجال والثاني للسيدات، ويحتوي على مكتبة مركزية قيمة، يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر من الميلاد، كما يضم صفوفًا من المقاعد الخشبية تسع 700 شخص، وصناديق من الرخام مخصصة لجمع التبرعات وعددا من المكاتب الخدمية الخاصة بالطائفة اليهودية.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية، أن مشروع الترميم بدأ منذ اغسطس 2017م.

وتضمنت الأعمال رصد الشروخ والعناصر المعمارية والإنشائية الحرجة ووضع الخطط اللازمه لترميمها، وفك ورفع العناصر المنقولة، كما تم تقسيم محاور ترميم المعبد إلى عدة محاور تتمثل في الترميم الإنشائي والمعماري والترميم الدقيق وتنسيق الموقع العام بتكلفة مقدارها 64 مليون جنيه، مشيرا إلى ان ٰأعمال الترميم الدقيق شملت ترميم العناصر المنقولة والثابتة مثل المقاعد الأثرية والأبواب والتجاليد الخشبية ونقل وحدات الإضاءة مثل النجف والمشاعل ومقتنيات أداء الشعائر الدينية اليهودية والزجاج المعشق بالرصاص والمشغولات النحاسية والخشبية والبلاطات من الرخام والمزايكو، والشواهد الأثرية الباقية من المعبد القديم، كما تم إعداد الدراسات التفصيلية لعرض الشواهد الأثرية لآثار المعبد القديم تحت إشراف طاقم متخصص من آثاريي ومهندسي المجلس الأعلى للآثار.

وعقب الانتهاء من أعمال الترميم، تم تزويد المبنى بأحدث أنظمة إنذار الحريق، وأحدث وسائل الإضاءة طبقا للمعايير العالمية التي تتناسب وطبيعة المبنى الدينية والأثرية.

من جانبه أشار الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية إلى أن المعبد ينسب إلى النبي إلياهو هانبي أحد أنبياء بنى إسرائيل الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد، ويعد من أقدم وأشهر المعابد اليهودية بالإسكندرية، ويقع بشارع النبي دانيال في وسط المدينة مجاوراً للعديد من المعالم التاريخية الهامة. وقد شيدته الجالية اليهودية سنة 1354م، وتعرض للتدمير على يد الحملة الفرنسية، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850م في عصر والى مصر عباس حلمي الأول، كما أعيد بناء المعبد أكثر من مرة آخرها عقب الحرب العالمية الأولى حيث تم زيادة مساحته وتكسية الأعمدة بمادة الأسكاجولا (عجائن الرخام).