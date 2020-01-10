شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادين بكفر الشيخ: مصرع صياد مصري على متن مركب صيد بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن صيادا مصريا لقي مصرعه أثناء رحلة صيد على متن أحد مراكب الصيد بالسعودية.

وأضاف «نصار»، في بيان إعلامي، أن الصياد راغب محمد عبدالقادر أبوعقادة لقي مصرعه أثناء رحلة صيد على متن أحد مراكب الصيد بالسعودية في مدينة جيزان وسقوطه بالبحر، وحتى الآن لم يتم العثور على جثمانه.

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كان الصياد قد سافر إلى السعودية بعقد عمل رسمي للعمل على متن أحد مراكب الصيد كصياد في أكتوبر الماضى، ولقى مصرعه الأربعاء الماضي أثناء رحلة الصيد ونظرا لسوء الأحوال الجوية سقط الصياد من على متن المركب.

ولم يتمكن طاقم المركب من إنقاذه أو العثور على الجثمان حتى الآن علماً بأن الصياد متزوج ويعول اثنين من الأبناء فاطمة 5 سنوات ومحمود 4 سنوات، وهو من أبناء عرب الجزيرة الخضراء مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وتجري النقابة العامة لعمال الصيد مجموعة من الاتصالات موجهة لوزارة الخارجية والهجرة لسرعة التدخل لدى السلطات السعودية لتكثيف عمليات البحث لاستخراج جثمان الصياد وعودته إلى أرض الوطن.