شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم كفر الشيخ: لا نية لتأجيل امتحانات النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل مدارس محافظة كفر الشيخ، صباح السبت، الطلاب لأداء أول امتحانات النقل في مراحل التعليم المختلفة، ورفعت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ درجة الاستعدادات القصوى لمتابعة الامتحانات، وشكلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، و13 غرفة فرعية بالإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة أعمال الامتحانات.

Advertisements

وأكدت «كشك» أنه لا توجد أي نية لتأجيل الامتحانات، المقرر انعقادها غداً السبت، مشيرة إلى أن هناك متابعة منها من خلال غرفة العمليات، ومتابعات مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء المدن بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لمتابعة المدارس التي بها مياه أمطار لرفع المياه منها، لاستقبال الطلاب صباح الغد.

وأضافت أنه تم حصر المدارس التي تعرضت أفيتها لتراكم الأمطار بها، من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية، ورفعت الأمر ملحقاً بصور، للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والذي وجه بالتعامل الفوري برفع مياه الامطار.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ غداً السبت، الموافق 11 يناير وتنتهي يوم 23 يناير 2020م، على أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 18 يناير، وتنتهي يوم الخميس 23 يناير 2020م، يتبعها أعمال التصحيح.