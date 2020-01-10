شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنفق 4.2 مليار جنيه لتجديد المساجد ومساعدات للمحتاجيين فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولا: فى مجال تحسين الأحوال المادية والمعيشية للأئمة



1. تحسين المستوى المادى والمعيشى للأئمة بزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة بواقع (600) جنيه للحاصلين على الليسانس، و (800) جنيه للحاصلين على الماجستير، و (1000) جنيه للحاصلين على الدكتوراه ، بالإضافة إلى مائة جنيه شهريًّا بواقع 1200 جنيه سنويًّا لكل إمام لتوفير الزى اللائق له بمعرفة الوزارة .

ثانيـًا: فى مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم



2. افتتاح (370) مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، ليصل إجمالي عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى (1130) مدرسة قرآنية ، منها (18) مدرسة قرآنية تُدرِّس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.



3. افتتاح (350) مكتب تحفيظ جديد فى إطار توفير المكان الملائم والآمن لتحفيظ القرآن الكريم ، وبما يضمن عدم توظيف هذه المكاتب للناشئة وتجنيدهم مبكرًا لصالح بعض الجماعات أو التيارات المتشددة أو المتطرفة، ليصل إجمالى عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم (2480) مكتب تحفيظ.



4. افتتاح (127) مدرسة علمية جديدة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم الأخلاقية والتعايش السلمى، ليصل إجمالى عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى (286) مدرسة علمية، منها (12) مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.



5. افتتاح (69) مركزًا جديدًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، فى إطار الاهتمام بكتاب الله (عز وجل)، وحرصا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم، من خلال حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده على أيدى العلماء والقراء المتخصصين.



6. افتتاح (4) مراكز للثقافة الإسلامية ليصل إجمالى مراكز الثقافة الإسلامية التى تم إنشاؤها (32) مركزًا ثقافيًّا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، و (3) مراكز ثقافة إسلامية بمحافظة شمال سيناء.



7. افتتاح (1851) فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية، وإجمالي الفصول التي يتم التدريس بها حاليًا (712) فصلًا.



8. عقد (12000) ملتقى فكري، خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، فى إطار الدور التثقيفى والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة.



9. تسيير (1340) محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمحافظات الواقعة على السواحل الحدودية.



10. عقد (797) محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وترسيخ أسس المواطنة.



11. تم عقد (766) محاضرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع مدارس الجمهورية.



12. تعقد (297) محاضرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجميع مراكز الشباب والأندية بمحافظات الجمهورية.



13. عقد (92) محاضرة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية ، كما أقيمت ندوة تثقيفية هامة بعنوان ( التنوع الثقافي وسماحة الأديان ) بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة لمناقشة كتاب (الحوار الثقافي بين الشرق والغرب) من إصدارات وزارة الأوقاف.



14. تسيير (207) قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية.



15. مشاركة (14) إمامًا بمحاضرات توعية أفواج قطار الشباب بمحافظتي الأقصر وأسوان.



16. تتنفيذ (21) قافلة دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف.



17. إيفاد (61) إمامًا بالخارج.



18. إيفاد (42) إمامًا ، و (55) قارئًا خلال شهر رمضان 1440هـ.



19. أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وشارك فيها عدد (16200) متسابق من جميع محافظات الجمهورية.



20. أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية "السادسة والعشرين" لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده بمشاركة (66) متسابقًا من (60) دولة أجنبية وتم تكريم الفائزين الأوائل في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر لعام 1440 هـ بجوائز مالية بلغت مليون ومائة ألف جنيه.



21. شاركت وزارة الأوقاف في المسابقة العالمية بجمهورية موريتانيا الشقيقة وحصل مرشح الأوقاف على المركز (الثاني) ، كما شاركت وزارة الأوقاف في المسابقة العالمية بدولة المغرب الشقيقة بمتسابقين، وحصل أحدهما على المركز (الثاني) ، والآخر على المركز (الثالث).



22. تمت لأول مرة مرافقة (9) واعظات متميزات لبعثة الحج 1440هـ.



23. تم اعتماد عدد (27) واعظة جديدة متطوعة خلال العام الحالي، ليصبح العدد الإجمالي للواعظات المتطوعات (236) واعظة متطوعة.



24. تم التحاق عدد (1087) إمامًا بعضوية المقرأة، ليرتفع عدد أعضاء المقارئ إلى (8420) عضو مقرأة.



25. تم إنشاء (20) مقرأة جديدة ليصل إجمالي عدد المقارئ (973) مقرأة.



26. تم اعتماد عدد (2077) خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة.



27. انطلاق مشروع الخطبة المسموعة باللغة العربية ، والخطبة بلغة الإشارة ، حيث تم إعداد (49) خطبة مسموعة ، و (48) خطبة بلغة الإشارة لذوي القدرات الخاصة.



28. انطلاق مشروع الخطبة المترجمة المكتوبة والمصورة بالفيديو حيث يتم ترجمة خطبة الجمعة الأسبوعية إلى (18) لغة أجنبية بهدف نشر الثقافة الدينية المعتدلة والفكر الوسطي المستنير بكل لغات العالم.



29. تنفيذ عدد (50) ندوة بالتعاون مع جريدة (عقيدتي) بالمساجد الكبرى ، و (50) ندوة للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تشغل الساحة الفكرية منها: (البناء الوطني للشخصية المصرية وأثره في الحفاظ على الهوية - حماية الأوطان - الأضحية وفقه التوسعة على الفقراء - العلاقات الإنسانية في الإسلام - ظاهرة الطلاق المشكلات والحلول - مخاطر الهجرة غير الشرعية - الجوانب الإنسانية في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) - دور المرأة في التنمية - الانتماء الوطني - حماية المستهلك في ضوء الشريعة الإسلامية - حقوق الطفل قبل الولادة وبعدها - الثابت والمتغير في الخطاب الديني - حول تفكيك الفكر المتطرف - ذل السؤال - خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع - قيمة العمل).

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30. عَقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمرين دوليين ، الأول: المؤتمر الدولي (التاسع والعشرين) بعنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" ، والثاني: المؤتمر الدولي (الثلاثين) بعنوان: "فقه بناء الدول ... رؤية عصرية" .

ثالثا : في مجال التدريب والتثقيف



31. تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية الوطنية للتدريب.



32. تخريج الدفعة الأولى من المتدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.



33. تنفيذ عدد (11) برنامجًا تدريبيًّا لتنمية مهارات الحاسب الآلي والسوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لعدد (225) متدربًا .



34. تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية لتنمية المهارات الإعلامية لعدد (45) إمامًا متميزًا.



35. تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لعدد (185) معلمًا.



36. تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية لتنمية مهارات اللغات والترجمة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لعدد (100) متدرب.



37. تنفيذ عدد (53) برنامجًا تدريبيًّا وتثقيفيًّا متنوعًا ومتخصصًا في القضايا العصرية والتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات للأئمة والواعظات والإداريين العاملين بالوزارة بمسجد النور بالعباسية.



38. تنفيذ عدد (20) دورة تثقيفية في مجال التوعية السكانية والمواطنة لعدد (3000) إمام وواعظة في 18 محافظة.



39. إقامة (11) معسكرًا تثقيفيًّا بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، لتثقيف الأئمة والواعظات والإداريين والوافدين.



40. عَقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (81) صالونًا ثقافيًّا ولجنة علمية، و (35) ندوة علمية.



41. أقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العديد من المعارض لبيع مطبوعات الوزارة ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بلغت (19) معرضًا ، بلغ إجمالي قيمة المبيعات التي تم تحصيلها (1,180,000) جنيه من جملة مبيعات هذه المعارض.

رابعـًا : في مجال عمارة المساجد

42. تم الانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من (554) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو خمسمائة مليون جنيه.



43. تم فرش نحو (1100) مسجد على مستوى الجمهورية، بمساحة بلغت نحو (630) ألف متر تقريبًا، بتكلفة مالية تزيد على مائة مليون جنيه تقريبًا.



44. تم تعديل أسماء عدد (516) مسجدًا من المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي فصيل أو جماعة.



45. تم ضم (650) مسجدًا ضمًّا دعويًّا، وذلك في إطار خطة الوزارة لبسط سيطرتها على المساجد.



46. تم إنشاء عدد (85) مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى، ليصل عدد مجالس الإدارات (1032) مجلس إدارة.

خامسـًا : في مجال خدمة المجتمع

47. تم توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة حياة كريمة بقيمة 200 مليون جنيه.



48. تم توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعم الصندوق الخيري للتعليم بقيمة 200 مليون جنيه.



49. تم صرف مبلغ (179,686,543) جنيه إعانات نقدية وتنفيذ شروط الواقفين.



50. تم صرف مبلغ (38,159,497) جنيه قروض حسنة.



51. بلغ إجمالي حصيلة مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف (105) مليون جنيه، وتم التعاقد على توزيع (1105) أطنان من اللحوم، تم توزيعها على عدد مليون ومائة وخمسة آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين.

سادسـًا : في مجال تعظيم الموارد الذاتية للوزارة



52. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م حيث بلغ إجمالي الإيرادات (1,460,776,646) وهي أعلى نسبة تحصيل في تاريخ الهيئة ، كما حققت أعلى إيراد شهري خلال شهر مايو 2019م بلغ (229,711,116) جنيه.



53. حققت صناديق النذور أعلى عائد سنوي في تاريخها بلغ نحو (30) مليون جنيه ، كما حققت أعلى عائد شهري في أكتوبر 2019م بلغ (أربعة ملايين ومائة وثلاثين ألف) جنيه , وذلك في ضوء ضوابط الحوكمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في كل شئونها المالية، مما انعكس إيجابا على جميع إيرادات الوزارة وسائر مواردها الذاتية بلا استثناء.



54. حققت اللجنة العليا للخدمات أعلى عائد سنوي في تاريخها حيث بلغت عائداتها (45,337,121) جنيه.

سابعـًا : فى مجال التأليف والترجمة والنشر

55. تأليف وإصدار عدد (10) كتب جديدة هي (حديث الصيام - هويتنا الواقية في زمن العولمة - خمسون خطبة عصرية في قضايا الساعة - فقه بناء الدول رؤية عصرية - خطب المناسبات - الحج والعمرة مناسك وأسرار - مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة - مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية - موسوعة الفقه جـ46 - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ26).

56. تم إعادة طبع (38) كتابًا منها (الفهم المقاصدي للسنة النبوية - قواعد الفقه الكلية - بناء الوعي - الكليات الست - فلسفة الحرب والسلم والحكم - حماية دور العبادة - فقه الدولة وفقه الجماعة - موسوعة الخطب العصرية جـ3وجـ7 - فقه السيرة النبوية قراءة جديدة - موسوعة علوم الحديث - الموسوعة القرآنية - موسوعة الحضارة - موسوعة الفرق - موسوعة الفلسفة - من فضائل العشرة المبشرين بالجنة - تثقيف اللسان).

57. تم إصدار ثلاثة كتب ضمن إصدارات سلسلة (رؤية) التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب هي (فقه الدولة وفقه الجماعة - الحوار الثقافي بين الشرق والغرب - مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة) .

58. تم ترجمة ثلاثة كتب جديدة هي (الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وتم ترجمته إلى 12 لغة - فقه الدولة وفقه الجماعة ، وتم ترجمته إلى 6 لغات - نعمة الماء ، وتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية - فلسفة الحرب والسلم ، وتم ترجمته إلى اللغة الألمانية).

59. في مجال النشر الإلكتروني تخطى عدد زوار موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" (23) مليون زائر ومتابع ، كما تخطت صفحات الوزارة على الفيسبوك أكثر من مليون وخمسين ألف متابع، كما تم إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب وبلغ عدد المشتركين فيها (5600) مشترك، وعدد المشاهدين لها (520) ألف مشاهد.

60. تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف