شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى يؤكد لـ«بوتين» ضرورة وقف التدخلات غير المشروعة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” الصادر صباح غدٍ السبت، عددٍ من الموضوعات الهامة، أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لبحث مستجدات الأوضاع فى المنطقةً، بالإضافة إلى إعلان وزارة الخارجية المصرية فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.

وإلى أهم العناوين:

** الرئيس يبحث هاتفيًا مع نظيره الروسى مستجدات الأوضاع فى المنطقةً.. السيسى يؤكد لـ«بوتين» ضرورة وقف التدخلات غير المشروعة فى ليبيا.. الرئيس الروسى يؤكد دعم الحل السياسى ومكافحة الإرهاب فى ليبيا.. وتوافق بين الزعيمين على أهمية التهدئة فى الخليج

** الحكومة تنتصر وتكذب 14 شائعة أطلقتها «الإرهابية» فى أسبوع.. شائعات الإخوان تتحطم على صخرة المعلومات.. لا بيع لأى من أصول الدولة.. ولا ضرائب على دفن الموتى.. ولا إلغاء للمعاش طبقًا لاستهلاك الكهرباء

** مرحلة جديدة من العمل المشترك مع القطاع الخاص.. «مدبولى» فى أول اجتماع مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار.. المستثمرون يطالبون بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام.. وشكوى من طول فترة الحصول على التراخيص

** امتحانات الأول والثانى الثانوى تنطلق اليوم إلكترونيا وورقيا.. 1.2 مليون طالب يؤدون امتحان «العربى».. و«التعليم»: أنهينا كل الاستعدادات والأسئلة وفق نظام التقييم الجديد

** «الخارجية»: فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا.. القاهرة: أديس أبابا تسعى لتوظيف السد لإطلاق يدها فى القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة

Advertisements

** «الرعاية الصحية» تبدأ تحصيل المساهمات فى التأمين الشامل ببورسعيد

** امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تنطلق اليوم إلكترونيا وورقيا

** القوات المسلحة تنفذ المرحلة النهائية من «قادر2020» خلال أيام.. تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تشارك فى المناورة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

** حمدى الوزير لـ«الخليج 365»:اللى شاف بيته والع أثناء العدوان الثلاثى مايزعلش من شوية كوميكسات

** فايلر يراهن على خبرات نجومهُ.. الأهلى يُخطط لإسقاط بلاتينيوم فى دورى الأبطال

** يناقشون التعدى على أراضى الدولة والصناعة.. 22 وزيرا أمام البرلمان هذا الأسبوع