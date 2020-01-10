شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر إعادة النظر فى قواعد الندب والنقل لقيادات الإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعادة النظر في كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين و الندب و النقل و الاعارة لأعضاء هيئة التعليم بوظائف الادارة التعليمية، حيث أصدرت الوزارة قرارا بسحب القراران الوزاريان رقم 308 و 309 الصادران بتاريخ 26 نوفمبر 2019 و إلغاء القرار الوزاري رقم 425 الصادر لسنة 2018 .

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 308 لسنة 2019، نص على أنه يتعين للبت في طلبات المعلمين للإعارة للعمل بالداخل والخارج أو طلب الحصول على الإجازات الخاصة بدون أجر بغرض العمل سواء بالداخل أو الخارج أن ترفق المديريات التعليمية بالطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الإجازات والتقارير السرية الخاصة به، على أن يكون ذلك كله مشفوعا برأي المديرية في الطلب.

ويتم إحالة أوراق مقدمي الطلبات إلى الاكاديمية المهنية للمعلمين لإلحاقهم بدورة من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأكد من صلاحيتهم لتمثيل الوزارة بالجهات المعارين إليها أو الراغبين بالعمل لديها، والوقوف على المستوى العلمي لهم في مادة التخصص، ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادر لها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

Advertisements

ويسري ذلك أيضا على طلبات تجديد الإعارة المقدمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

كما أصدر الدكتور طارق شوقي قرارا وزاريا رقم 309 لسنة 2019، نص على أنه يتعين التقدم إلى المسابقات الخاصة بالتعيين على وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة، على ان يتم ذلك كله تحت إشراف السيد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.

وشدد القرار الوزاري على أن يسري ذلك على كافة الطلبات المقدمة من المعلمين للندب على وظائف إدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين أو بالمديريات أو الإدارات التعليمية، على أن يكون مقدم الطلب مستوفي الاشتراطات الآتية :تقديم الجهة التابع لها مقدم الطلب بيان إلكتروني بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الادارة المدرسية على البوابة الالكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الاجازات والتقارير السرية الخاصة به.

كما يشترط كذلك الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للقيام بمهام الوظيفة المطلوب الموافقة على الندب عليها، ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادي لها قرار من مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلمين.