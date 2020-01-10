شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة البرلمان» تبحث وضع نظام قانوني يحمي الشركات المصرية من «محركات الحجز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة اجتماعاً غير رسمي، لمناقشة الآثار السلبية المترتبة على تعامل الشركات ومواقع الإنترنت ومنصات السياحة الإليكترونية ومواقع شركات محركات الحجز الدولية «OTA» مثل بوكينج واكسبديا.

شارك في الإجتماع كل من محمد فاروق، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الإليكترونية، وكريم محسن، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الخارجية، بغرفة شركات السياحة، وهشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، ومحمد الحسانين، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، رئيس جمعية الثقافة السياحية، والدكتور يحيى أبوالحسن، رئيس لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب الأسبق، وإيهاب المهدي، ومحمد فتحي أبوشنب عضوا الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، والخبير التسويقي والمحاضر الدولي وخبير السياحة الإليكترونيه علاء خليفة.

ويأتي هذا الإجتماع بناءً على رغبة العديد من أصحاب الشركات السياحية، المتضررة من OTA، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية الأخيرة، وفقاً لرأي حسام الشاعر، رئيس الغرفة، ببحث هذه المشكلة، ووضع التصورات والحلول من الناحية العملية والقانونية لها، بالتعاون مع الخبراء السياحيين والقانونين، وتحت مظلة مجلس النواب ولجنة السياحة والطيران بالمجلس.

وأكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه يتفق مع وجهات نظر الشركات السياحية المصرية في قصة تنافسية محركات الحجز الدولية OTA والتي باتت تهدد مصالحها ونشاطها خاصة وأن العالم أصبح مفتوحاً على مصراعيه في التجارة الإليكترونية، وإنه يجب وضع الإطار القانوني الذي يحقق العدالة بين الحقوق الواقعة على الشركات السياحية المصرية من ضرائب ورسوم، وما تقوم به المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال من المبيعات والتسويق، وضرورة، وضع نظام قانوني يحمي الشركات المصرية من هذا التوغل.

ودعا «صدقي»، إلى ضرورة قيام غرفة الشركات من خلال مستشارها القانونى، ولجنتي السياحة الإلكترونية والسياحة الخارجية، وبالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال وفي مقدمتهم الخبير في التحول الرقمي والتسويق السياحي الإليكتروني علاء خليفة، لوضع هذه الأطر القانونية ولو استدعى بتحويلها لقانون ينظم العلاقة بين مورد الخدمة ومنفذها، ويلتزم به الجميع كشركات سياحية وفنادق، لما يحقق أكبر فائدة لقطاع السياحة المصرية ولعوائدها، وأهمية تعظيم دور شركات السياحة وعدم ممارسة النشاط إلا لمن لديهم ترخيص بالعمل في نشاط الشركات السياحية وتقنين مواقع محركات الحجز الدولية.

من جانبها، قدمت الدكتورة عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، ونائب وزير السياحة الأسبق، عرضاً لرؤيته حول هذه القضية التي باتت تؤرق العديد من الشركات، وإن هذه الظاهرة حالة تفاقهما ستؤدي إلى تلاشي وإندثار الشركات السياحية، وما توصلت إليها وزارة السياحة من جهود تجاه هذه القضية قبل تركها لمنصبها، مؤكدة على إنه يجب العمل على حماية الشركات المصرية من OTA عبر وضع حلول قانونية تلتزم بها المنصات الإلكترونية ومعها الفنادق التي يجب أن تراعي المصلحة العامة ومصلحة الشركات السياحية، والتأثير السلبي من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.

فيما أكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن شركات السياحة المصرية تعاني من الغزو الاليكتروني لأنظمة الحجز الفندقي المباشر عبر مواقع OTA مثل بوكينج واكسبديا وغيرها، والتي تقوم بعقد اتفاق مباشر مع الفنادق المصرية بفتح مواقعها للعالم وعرض أسعار أقل بكثير من التي تحصل عليها شركات السياحة المصرية.

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وحذر «إدريس» من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى خروج الشركات السياحة المصرية من المنافسة الشريفة وفقدان الوكلاء والعملاء الأجانب بالخارج.

وأوضح، أن الشركات المصرية تتأثر إقتصادياً من حرق بعض الفنادق بالقطر المصري لأسعارها للوكلاء الأجانب والمواقع الإليكترونية للحجز المباشر دون الشركات السياحية المصرية، وهو ما لايتفق مع توجه القيادة السياسية، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في دعم الإقتصاد المصري القومي وخاصة شركات السياحة المصرية التي تتواجد باستمرار في المحافل والمعارض الدولية والعالمية السياحية للتنشيط والترويج للمنتج المصري وجذب أكبر عدد ممكن من السياحة المستجلبة من شتى بقاع العالم للزيارة كمقصد سياحي ثري وفريد من نوعه مثل مصر.

وأكد «إدريس»، أن بعض الفنادق المصرية تقوم بعرض أسعار خاصة جداً وأقل من تلك التي تحصل عليها الشركات السياحية المصرية، مما يؤدي إلى عدم التعامل مع الشركات السياحية المصرية في حجز إقامة المجموعات السياحية بالفنادق والبواخر النيلية بمصر وجعلها كمكاتب خدمات مناوله فقط Handling Services Office’s.

وكشف «إدريس»، أن هذه محركات الحجز الدولية لم تتوقف على نشاط حجز الفنادق فقط، وإنما أضافت خدمات ونشاطات سياحية أخرى مثل (حجز طيران، وإيجار سيارات، ويوميات ورحلات سياحية، وتاكسي المطار)، وكل هذا يؤثر سلباً على الشركات السياحية المصرية التي تقوم بسداد الضرائب والأجور والتأمينات الاجتماعية على موظفيها.

وطالب أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، مجلس النواب والحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات التي تحمى الشركات السياحية المصرية وتحافظ على حقوقها التي كفالتها القوانين المنظمة لعمل السياحة والأخرى ذات الطابع التجاري.

وقدم خبير تسويق السياحة الدولية علاء خليفة، كلمه شرح فيها اسباب هذه الظاهرة وطرق حلها، وأوضح المخاطر التي يتعرض لها قطاع السياحة والفنادق من السماح لمحركات الحجز العالمية OTA مثل بوكينج وغيرها بتطبيق بند في عقودها مع الفنادق المصرية بما يسمي أو المجال الواسع للسعر الواحد، وهو ببساطة نظام تقيد السعر وفرض سيطرة تامة على الأسعار التي تعطيها هذه الفنادق على جميع قنوات التوزيع، بما فيها شركات السياحة المحلية، وهو الأمر الذي تنبهت له العديد من الدول الأوربية، وقامت بإجبار هذه الشركات الدولية بإلغائها تماماً من عقودها مع الفنادق مما أتاح ارتفاع الأسعار للمقصد السياحي، وأعطى ميزة تنافسية للشركات المحلية.

وأوضح خبير التسويق الدولي علاء خليفة، أن هناك بعض الدول الأخري التي أصدرت تشريعات أقل حدة، وقامت بتقليص هذا البند إلى نطاق ضيق، وهو ما يسمي narrow rate parity والذي يتيح فرض نطاق ضيق للتسعير مما يعطي الفنادق والشركات ميزة أكبر في المنافسة.

وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم كل من كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، ومحمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإليكترونية بغرفة شركات السياحة، والدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة السابق، وخبير السياحة الإليكترونية علاء خليفة وهشام إدريس، ومحمد الحسانين، عضوا الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لتقوم بعقد مقارنات لما قامت به المقاصد المنافسة لمصر، من إجراءات تجاه محركات الحجز الدولية، لحماية شركاتها المحلية، وكذلك وضع الإطار التنظيمي والقانون المقترح لتنفيذه في مصر، وعرضه على مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية لإعتماده، ورفعه إلى إتحاد الغرف السياحية وتقديمه لوزير السياحة والآثار لإقراره، وكذلك تقديمه للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للعلم والإحاطه وتمريره حالة تحويله لقانون يلتزم به الجميع.