شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يجرى جولة بأقدم كاتدرائية في أفريقيا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار جولة ميدانية لعدد من المواقع الأثرية في الإسكندرية، الجمعة، شملت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس والمتاحف يرافقه عدد من المسؤولين والسفراء الأجانب.

تأتي جولة الوزير كزيارة استباقية قبل افتتاح معبد«الياهو هنابي» المعروف بالمعبداليهودى في الاسكندرية والمقرر مساء الجمعة بتكلفة إجمالية بلغت ٦٨ مليون جنيه لمشروع ترميم ودرء خطورة استمر عامين ونصف بدأ منتصف عام ٢٠١٧ .

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وقال القمص ابرام ايميل وكيل كاتدرائية الاقباط الارثوكس في الاسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى أن الوزير كان في استقباله القي بولس عوض امين عام بيت العائلة المصرية وعدد من كهنة البطريركية حيث اجرى الوزير جولة ميدانية للتعرف على الأيقونات المقدسة الموجودة بالكنيسة والمقر البابوى وقدم له امين بيت العائلة المصرية شرح وافى عن تاريخ الكنيسة التي تم وضعها ضمن المزارات السياحية الدينية الهامة بتاريخها العريق ضمن رحلة العائلة المقدسة .

ولفت الوكيل البابوى إلى أن كاتدرائية الاقباط الارثوذكس والبالغ عمرها 149 سنة تعد أقدم كنيسة في أفريقيا والشرق الأوسط حيث يرجع تاريخ انشائها إلى القرن الاول الميلادى وأعيد ترميمها في عام 1952 وشهدت أعمال توسعة شاملة في عام 1990 مشيراً إلى أن البطريركية تعد رمز وايقونة الكنيسة القبطية الارثوذكسية كما تعد رمز للمصريين والاجانب .

وأوضح أن الوزير تلقى شرحا وافياً عن الكاتدرائية شمل الايقونات المقدسة والتبرك بمزار القديس مارمرقس احد رسل السيد المسيح وصاحب ومؤسس الكنيسة القبطية في مصر كما تم شرح معالم مشروع الترميم والتجديد الذي تمر به الكاتدرائية.