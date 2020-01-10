شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان: مشاكل وقضايا المياه في أفريقيا أصبحت أكثر تعقيدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، في الحفل الختامي للتدريب الخاص ببرنامج التعاون الثلاثي «الاستخدام الفعال للمياه في أهداف الري المعتدل»، الذي عقد بالمركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

ويهدف التدريب إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في البلدان الإفريقية من خلال توفير التدريب على الإدارة الفعالة لاستخدام المياه في عملية الري لمهندسي الري والزراعة من البلدان الإفريقية، حيث تقوم الحكومة اليابانية منذ عام 2004 بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ برامج تدريب التعاون الثلاثي الموجهة للبلدان الإفريقية في مجال الري، بمشاركة 327 متدربًا حتى عام 2019.

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وحضر التدريب هذا العام 19 متدربًا من (إثيوبيا وغانا وكينيا ومالاوي والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وزامبيا).

أكد السفير نوكي على أن التدريب هذا العام كان في غاية الأهمية وأرجع ذلك لسببين، أن مشاكل وقضايا المياه في إفريقيا، أصبحت أكثر تعقيدًا وبشكلٍ متزايد، كما أصبح الاستخدام الفعال للمياه من الأمور الأساسية بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة (SDG)، وأيضًا بالنسبة لـ «أجندة إفريقيا 2063». خاصة وأن البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج التدريبي تتضمن بلدان من دول حوض النيل العشرة، ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب في تحسين استخدام الموارد المائية المحدودة لنهر النيل.

ولفت إلى أن هذا التدريب يأتي كمتابعة لنتائج مؤتمر طوكيو السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، والذي عقد بمدينة يوكوهاما في أغسطس الماضي، حيث تم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن «برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري –الياباني لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب»، بين هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD)، بحضور الرئيس السيسي الذي شارك في رئاسة هذا المؤتمر.

وكنتيجة لتوقيع هذه المذكرة، تسعى الحكومة اليابانية بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم دعم أكثر فعالية إلى البلدان الإفريقية، ويأتي انعقاد هذا التدريب أيضًا كجزء من تلك المساعي والجهود