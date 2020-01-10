شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق شراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة Radio Culture FM ببوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جرت، الجمعة، بمقر السفارة المصرية في بوجومبورا، مراسم توقيع اتفاق شراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام (قطاع الإذاعة) وإذاعة Radio Culture FM البوروندية، وذلك لإعادة بث البرامج المصرية الموجهة باللغة السواحيلية إلى منطقة شرق ووسط أفريقيا من خلال بوروندي.

وقع عن الجانب المصري السفيرة د.عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، في حين قامت السيدة Salomée NDAYISHIMIYE مديرة إذاعة Radio Culture FM بالتوقيع عن الجانب البوروندي، وذلك بحضور السيد M. Thierry KITAMOYE مساعد وزير الاتصالات والاعلام البوروندي.

أعلنت السفيرة المصرية خلال مراسم التوقيع على الاتفاق بدء عملية شراء المعدات والأجهزة اللازمة لبدء البث في أقرب وقت ممكن- ولأول مرة- من دولة بوروندي الشقيقة للبرامج المصرية الموجهة باللغة السواحيلية إلى منطقة شرق ووسط أفريقيا، وهو الأمر الذي يمثل تجربة جديدة ورائدة تسعى الإذاعة المصرية من خلالها إلى تعزيز التواصل بين مصر وأشقائها في أفريقيا خاصةً في منطقة دول حوض النيل، وذلك بالتوازي مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي يعد مد جسور التواصل بين الشعوب الأفريقية أحد أهم أولوياتها.