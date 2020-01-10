شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: «التخطيط» رفعت مخصصات الصرف الصحي لسرعة حل بعض المشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع عدد من نواب البرلمان، مشكلة توصيل الصرف الصحي بقرية «شارونة»، التابعة لمركز مغاغة، وكلف المحافظ شركة مياه الشرب بالتنسيق مع جهاز التعمير والري، لسرعة تشغيل المحطة.

وأوضح محافظ المنيا أن مشكلة الصرف الصحي، تم عرضها على وزارة التخطيط، وتم زيادة المبلغ المقرر لمحافظة المنيا للعمل على حل هذه المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى مع نواب البرلمان، لحل ودراسة عدد من المشاكل ومناقشة عدة ملفات في القطاعات المختلفة.