شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة الإفريقية «أفرو أكت» تستعرض آليات تنفيذ مشروعاتها وبرامجها لتنمية السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس إدارة المنظمة الإفريقية «أفرو أكت» للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية، آليات تنفيذ خطتها وبرامجها في 2020، بحضور رجل الأعمال والخبير السياحى العالمى، الدكتور عنان الجلالي، الرئيس الفخري للمنظمة، والدكتور حسين أبوالعطا، رئيس المنظمة، والدكتور حسام درويش، الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور عنان الجلالى، الرئيس الفخري للمنظمة الإفريقية «أفرو أكت»، إننا نسعى لإحداث تنمية في جميع المجالات لدول إفريقيا، ولا نتوقف عند الجانب السياحي فقط، مؤكدا أن قارتنا في بداية مهدها لتكون دولًا فاعلة ترفع مستوى معيشة شعوبها.

وأكد «الجلالى»، في كلمته باجتماع مجلس إدارة المنظمة، ضرورة البدء في ضخ المشاريع «الصناعية والتجارية والسياحية» الناجحة والعمل مع الحكومات الإفريقية؛ لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع على أن يخصص العائد منها لإعادة تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية حكومات كل دولة إفريقية.

وأوضح الرئيس الفخري للمنظمة أن الدول الإفريقية بها آلاف الكيلومترات لم يستثمر بها أي خدمات، معربًا عن حزنه لعدم استغلالها في إحداث تنمية بدلًا من التضحية بأبناء بعض دول القارة في البحر عبر الهجرة غير الشرعية أو معسكرات اللاجئين.

وأوضح أن السياحة أسهل استثمار يمكن تنفيذه في إفريقيا لإحداث تنمية عبر إقناع الحكومات بذلك مع احترام الأمن القومى والعادات والتقاليد والثقافة لكل دولة.

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من جانبه، أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس إدارة المنظمة الإفريقية «أفرو أكت»، أن خطط وبرامج 2020 تشهد العديد من الفعاليات التي ستترجم على أرض الواقع لترضى المستوى الشعبى والدول الإفريقية عبر إحداث تنمية في كثير من المجالات التي تمس المواطن الإفريقي.

جدد «أبوالعطا» التأكيد على أهداف المنظمة للتطرق نحو تنفيذ مشروعات تمس تنمية العنصر البشرى والدول الإفريقية لتحقيق المراد منها للارتقاء بمنظومة الاقتصاد والثقافة والسياحة.

وألمح الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الإفريقية «أفرو أكت»، إلى أن خطة 2020 ستشهد 4 مشروعات في غاية الأهمية ستنفذ على أرض الواقع، أبرزها منتدى ريادة أعمال الشباب الإفريقي، ومركز أبحاث «أفرو أكت» الذي يعمل على بناء قدرات القارة الافريقية، إضافةً إلى الإعداد لحدث سياحي ضخم.

وتابع الدكتور حسام درويش ان المنظمة تتفاوض مع عدة جهات حكومية لتطوير بعض مراكز التأهيل المهني والتقني، وتسويقها إفريقيا.

عرض الفنان عمرو قابيل خطة عمل لمهرجان فنون إفريقي للفنون والثقافة والسياحة والحرف اليدوية، يحمل عنوان «افريكان جولدن لايف» ليلقى مزيدا من الضوء على القارة الإفريقية باستخدام القوة الناعمة، لعرض اختلاف الثقافات الافريقية، على الصعيد الفكري والفنون والاستعراض، واهم الاكلات وطقوس الميلاد والزواج.

أعلن الدكتور رمضان قرني، المستشار العلمي للمنظمة، عن خطة انشاء مركز للابحاث والدراسات الأفريقية ليحمل بعدا علميا بحثيا ثقافىا وتربويا ويستهدف تقديم المعلومات المدققة لكل القطاعات في كل أنحاء القارة الإفريقية.

كما قدم الدكتور عبدالحليم يوسف، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية في المنظمة، عرضا متميزا عن فكرة مؤتمر ريادة الأعمال للشباب الافريقي، ليكون ملتقى اقتصاديا سنويا يناقش احدث المستجدات والتوجهات العالمية، لتصبح القاهرة مركزا قويا لريادة الأعمال في افريقيا.