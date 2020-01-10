شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الوحدة الوطنية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مساء الجمعة، في افتتاح المعبد اليهودى في الإسكندرية برفقة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وانتهاء مشروع ترميم ودرء خطورة بتكلفة ٦٨ مليون جنيه تحملتها الحكومة المصرية.

Advertisements

وأشاد «الفقي» بمشروع ترميم وتطوير المعبد اليهودى، مؤكدا ان افتتاح المعبد يعد برهانا جديدا على أن مصر هي أرض الثقافات والحضارات والديانات التي لا تتغير على مر التاريخ.

وقال مدير مكتبة الاسكندرية ان الوحدة الوطنية في مصر تعيش الان عصرها الذهبي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلق على مشروع ترميم المعبد اليهودى قائلا: «مصر تبعث رسالة إلى العالم كلها انها مهد الحضارات والتسامح وقبول الآخر».