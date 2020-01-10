شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف «التضامن» ببحث تظلمات برنامج «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، «التضامن الاجتماعي» ببحث تظلمات برنامج «تكافل وكرامة»، وصرف المعاشات للمستحقين. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى مع نواب البرلمان، لحل ودراسة عدد من المشاكل ومناقشة عدة ملفات في القطاعات المختلفة.

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