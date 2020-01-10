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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتحقيق التميز في التعليم، أقامت الأكاديمية حفلا لعرض مشاريع تخرج الفصل الدراسي الأول لعام 2019-2020 لكلية اللغة والإعلام.

وتضمنت باكورة مشروعات فرع شيراتون التي أشرفت عليها الدكتورة سالي جاد، رئيس قسم الإعلام بالكلية، مجلة طلابية باسم «مرسال» وتخاطب طلاب الكلية بشكل خاص والأكاديمية بشكل عام وتهدف إلى تغطية النشاطات المتنوعة داخل الكلية، أما المشروع الثاني فكان محطة إذاعية خاصة بالكلية تتنوع برامجها ما بين التعليمية التشويقية والتوعوية، علاوة على قيام قسم الترجمة بعمل مشروع تخرج خاص بترجمة وSubtitling لفيلم الممر، وعمل فيلم ثائقي قصير عن فترة حرب الاستنزاف 1967-1970.

وتضمنت لجنة التحكيم كلا من الإعلامية منى سلمان، والكاتب الصحفي شريف الدواخلي، بحضور أساتذة الكلية.

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وحازت المشاريع إعجاب لجنة التحكيم الذين أشادوا بأداء الطلبة، وقالت منى سلمان إن أداء البرامج التي قدمها الطلاب في مشروع الإذاعة ترقى لأن تذاع على محطات الإذاعة، كما أنها أفضل من الكثير من البرامج الموجودة حاليا.

وقال شريف الدواخلي إن الإذاعة استطاعت مخاطبة فئة الشباب من خلال برامج تمتاز بالتشويق والمعلومات المفيدة وطالب الطلاب بالعمل أكثر على هذه الفكرة لتطويرها لتكون نواة محطة إذاعية حقيقية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تأسست عام 1972 كإحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة في مجال التعليم والتدريب البحرى. وقد طورت الأكاديمية من برامجها ونوعت في طرح درجات البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف العلوم والمعتمدة دوليا وإقليميا، مع الحفاظ على تفردها وتفوقها على المستوى الاقليمى في مجال التعليم والبحوث والتدريب والاستشارات البحرية.

وعلى مدى أكثر من 45 عاما حققت الأكاديمية العديد من الإنجازات في مجال التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث في مجالات النقل البحري، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإدارية، واللغويات والإعلام، والعلوم الصيدلانية، وتكنولوجيا المصايد.

«مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي».. باكورة مشروعات تخرج «إعلام» الأكاديمية العربية

«مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي».. باكورة مشروعات تخرج «إعلام» الأكاديمية العربية

«مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي».. باكورة مشروعات تخرج «إعلام» الأكاديمية العربية

«مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي».. باكورة مشروعات تخرج «إعلام» الأكاديمية العربية

«مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي».. باكورة مشروعات تخرج «إعلام» الأكاديمية العربية

«مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي».. باكورة مشروعات تخرج «إعلام» الأكاديمية العربية

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