شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشهد ختام مشروع قوافل الوديان الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل ختام مشروع القوافل الثقافية بالوديان بجنوب سيناء بوادي سبيته التابع لمدينة شرم الشيخ، رافق الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعى، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.

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كان في استقبالهم أحمد فريج، مدير عام الثقافة بالمحافظة، ومحمد عقل، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، وصفاء عمار، مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، ومشايخ وعواقل شرم الشيخ وأهالي تجمع سبيته.

تفقد المحافظ والوزيرة معرض إنتاج ورش الأطفال وهي ورشة الفنون التشكيلية وورشة تدوير خدمات البيئة بالإضافة إلى معارض انتاج ورش المرأة والتي تضمنت ورش الثوب البدوي وتطريز الخرز والحلي، ومفارش على النول، وتم عرض موسيقى عربية لفرقة من اطفال الوديان انتاج ورشة الموسيقي وشهدوا عرض مواهب في الشعر من اطفال الوديان نتاج الورشة الأدبية.

حضر الختام اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، ومجدي ابو الفتوح، سكرتير مدينة شرم الشيخ.