شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق السبت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل الجديد وباستخدام نظام الكتاب المفتوح «open book»، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية ورقيا في الواحدة بعد الظهر «الفترة المسائية» ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت في التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات «ماعدا طلاب المنازل والخدمات والمستشفيات وطلاب المؤسسات العقابية وبعض المدارس الخاصة التي تقاعست عن توصيل شبكات الانترنت لها فسيتم اجراء الامتحانات بها ورقيا».

وانتهت المديريات التعليمية من طباعة وتظريف وصندقة أسئلة امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والتي تم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات ،وتم التشديد على وصول الأسئلة للمدارس قبل وقت اللجنة بوقت كافي مع حظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان أو تصوير أي جزء من ورق الأسئلة.

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وأنهت المدارس الثانوية كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي من حيث ضبط شبكات الانترنت واختبار منصة الامتحانات الالكترونية لتمكين الطلاب من الوصول للامتحانات.

فيما وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة لجميع طلاب المدارس بمناسبة موسم الامتحانات، قائلا: إن الامتحانات ليست هدف التعليم، ولكنها وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن أهم هدف من العملية التعليمية هو التعلم واكتساب المهارات الحقيقية النافعة مشيرا إلى أن التعلم هو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديدا كل يوم.