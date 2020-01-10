شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الارتداد للأمية أكبر عائق أمام تعليم الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية «اليوم العربي لمحو الأمية» بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بقضية محو الأمية وتعليم الكبار.

وقدم نائب الوزير لشؤون المعلمين، الشكر والامتنان لكل العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار وفروعها بكل محافظات الجمهورية على مجهوداتهم العظيمة في الإعداد وإقامة هذه الاحتفالية ودعم المتميزين في مجال تعليم الكبار.

وأكد «حجازي» أن الوزارة تقوم بنظام تعليمي جديد يلبي متطلبات القرن الواحد والعشرين والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتعديل نظام التقييم للصفين الأول والثاني الثانوي، وأوضح أن محو الأمية مازال يركز على الأمية الأبجدية وأن برامج محو الأمية تقابل العديد من مشكلات التطبيق والتي منها الإحجام عن فصول محو الأمية والارتداد للأمية مرة أخرى.

Advertisements

وأشار إلى أن المتأمل للتمثال الموجود في مدخل المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، حيث تجد تمثالا مكونا من ثلاث سيدات يشرن إلى ثلاثة عناصر هي الفقر والمرض والأمية، مؤكدًا أن منظمة اليونسكو ترى أن محو الأمية يتركز في الإناث بشكل أكبر وخاصة في المناطق الأكثر فقرًا وأنه لابد من ربط محو الأمية بعوامل الفقر والمرض.

وشدد على أن يكون المدخل الحقيقي لعلاج محو الأمية هو المدخل التنموي، وأنه بدون تعلم لن يكون هناك حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية ليرسخ مفهوم «التعلم مدى الحياة» للجميع.

وفي ختام كلمته أكد حجازي أنه علينا أن نقف معًا من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة ولابد من التحول من الأمية كظاهرة تعليمية إلى الأمية كظاهرة اجتماعية (الوعي – التمكين – التغير الاجتماعي)، والتحول من الأبجدية إلى المقاربة التنموية.

كما أكد على دمج التكنولوجيا في برامج محو الأمية وأن تتحول الهيئة العامة لمحو الأمية من مقدم الخدمة إلى منظم لها، وكذا فتح قنوات بين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي وإتاحة فرصة أكبر للمجتمع المدني للمشاركة في حلول فعالة لقضية تعليم الكبار، ومساعدة المتحررين من الأمية على مواصلة التعلم.