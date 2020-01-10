شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع " شارع مصر- شباب أكتوبر : بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ونواب ومسئولو الجهاز، والدكتور محمد خميس ، رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الموقع الأول لمشروع شارع مصر- شباب أكتوبر بالمدينة.

ويأتي هذا المشروع فى إطار اهتمام جهاز المدينة بتوفير فرص عمل لشباب المدينة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ويعد هذا الموقع النواة الأولى لهذا المشروع بمدينة 6 أكتوبر، ويقع المشروع بالمحور المركزى بجوار معهد الثقافة والعلوم.

وقال المهندس شريف الشربينى؛ شارع مصر لـ(شباب اكتوبر) بعدد 50 عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - اكسسوارات - مشغولات يدوية – مشروبات – ألعاب أطفال ..)وتم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق والعربات ذات شكل ديكوري جمالى يتم تنسيقها بشكل حضاري، وتم تجهيز وصلات مياه الشرب والصرف للعربات ومصادر التغذية للكهرباء وكل عربة لها وصلاتها المنفصلة وتزويدها بحنفيات حريق، كما تم انهاء كافة الارضيات بالموقع من أسفلت وبلاطات وخرسانة وتم إنشاء دورات المياه العمومية الخاصة بالمكان وتركيب السور لحماية الموقع وتم تركيب سلات المهملات و تنفيذ البوابات والمقاعد واللوحات الارشادية بالموقع وخارجه.

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وأضاف الشربينى ، سبق لجهاز المدينة إجراء قرعة تسكين المرحلة الأولى من مشروع شارع مصر- شباب أكتوبر. وقد تم فتح باب تلقى الطلبات فى الفترة من 10/7/2019 إلى 1/8/2019 باشتراطات و ضوابط محددة منها: أن يتراوح السن فى 10/ 7/ 2019 بين 21 إلى 40 عاما، وأن يكون محل الإقامة مدينة 6 اكتوبر، وعدم تغيير النشاط إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة 6 اكتوبر، مع الالتزام بعدم العمل بالقطاع الخاص أو العام أو الحكومة، وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، مع الالتزام بإخلاء الموقع المصرح به فور إنهاء التصريح من جهاز المدينة، ويحظر تشغيل السماعات ومكبرات الصوت ، ويشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية، والحفاظ على مستوى النظافة مع توفير سلة للنظافة ، وكذا الالتزام بتوفير زى موحد للعاملين.



و تم إجراء القرعة العلنية للشباب المتقدمين على المشروع يوم 8/9/2019 حيث تقدم عدد 300 شاب على موقعين تم إجراء القرعة عليهما. الموقع الأول منطقة المعاهد بجوار مدينة الثقافة والعلوم وتم اختيار 50 فائزا و عدد 45 متقدما فى قائمة الانتظار وذلك فى حالة اخلال أى من المتقدمين الخمسين بالضوابط والاشتراطات و ذلك بمقابل الإشغال بثلاثة مواقع فى المدينة وهى كالآتى:_

1-المنطقة الأولى على المحور المركزى بجوار معهد الثقافة والعلوم، والمنطقة الثانية بجوار مستشفى الشرطة، والمنطقة الثالثة شباب الـ 100 متر بالعمرانيات.