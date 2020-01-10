شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا السبت لمدة 6 ساعات بسبب الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدمة مناطق بالمحافظة وهى "شارع الحجاز ومتفرعاته –ميدان المحكمة ومتفرعاته - ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع أبو بكر الصديق حتى شارع عبد العزيز فهمى – شارع عبد العزيز فهمى ومتفرعاته – منطقة هليوبوليس لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غداً السبت، وحتى الخامسة فجر نفس اليوم نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 مللى، وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، طالبت المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى المنازل لضمان دوام الخدمة لجميع العملاء ولتخفيف الضغوط على الصرف، وتلافى الأضرار بالصحة العامة والبيئية‪.‬‬‬

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ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل