شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني والتحقيق سيكشف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، إنه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متهمين بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مردفاً: "هدفنا منع إيران من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "امتلكنا معلومات محددة عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد أهداف أمريكية"، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية.

وأشار إلى أنه على إيران الاختيار بين رفاهية شعبها وبين تمويل حزب الله وسائر الميليشيات.

وتابع: "نرجح أن الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ إيراني والتحقيق سيكشف الحقيقة".

وذكر وزير الخارجية الأمريكى، أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق هدفها مكافحة داعش، مضيفاً أن الرئيس قرر استهداف سليماني بعد معلومات استخباراتية عن هجوم وشيك.. واستكمل بومبيو: "تخلصنا من سليماني والبغدادي وغيرهما وملتزمون بمكافحة الإرهاب".

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وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد قصف صاروخى هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري... وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

وأضاف ترامب، إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التى سقطت فى إيران، لكنه لم يقدم أى أدلة.

واستكمل ترامب فى تصريحات للصحفيين فى البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض فى تفاصيل.