أخبار مصر اليوم.. القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة "قادر 2020"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة الخارجية أن مفاوضات سد النهضة لم تفض لتحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا، فضلاً عن سقوط أمطار غزيرة على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحرواى، حيث تشهد البلاد موجة الطقس السيئ بجانب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.

الخارجية: مفاوضات سد النهضة لم تفض لتحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفى الاجتماعات الوزارية الثلاثة التى سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة "قادر 2020" بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة "قادر 2020" بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة فى المناورة (قادر 2020) على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.

السيسى يبحث مع بوتين هاتفيا تطورات القضية الليبية والتهدئة فى الخليج السيسى يبحث مع بوتين هاتفيا تطورات القضية الليبية والتهدئة فى الخليج أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية.

الأثار: افتتاح المعبد اليهودى رسالة للعالم باهتمامنا بالتراث من كافة الديانات

قال خالد العنانى وزير السياحة والأثار، أن مصر متفردة فى تنوعها الثقافى والحضارى، تلك الحضارات المتشابكة ومتعايشة مع بعضها البعض، لافتا إلى أن افتتاح المعبد اليهودى بالاسكندرية اليوم بعد ترميمه رسالة للعالم أن الحكومة المصرية تهتم بالتراث المصرى من كافة الديانات، وانا شاركت فى افتتاح متاحف كثيرة وكنائس وأديرة ومساجد، المعبد شهد عملية جراحية كاملة على مدى 26 شهرا.

مصادر: أطراف أخرى قد تشملها تحقيقات فساد رئيس مصلحة الضرائب

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"الخليج 365"، أن هناك أطرافًا أخرى قد تشملها تحقيقات النيابة العامة التى تجرى حاليًا فى قضية الفساد المتهم فيها عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين، موضحة أن تلك الأطراف قد تخضع للتحقيق خلال الأيام القادمة فى ضوء تطور التحقيقات.

مقتل 12 شخصا فى انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان

قتل 12 شخصا اليوم الجمعة فى انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان.

ليبيا تكشف عن موقع ذبح المصريين فى سرت بعد تحريرها من يد الإرهابيين.. فيديو

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تمكنت وزارة الداخلية الليبية من تحديد موقع تنفيذ ذبح الشهداء الأقباط المصريين بأحد شواطئ مدينة سرت، وتصويره فى مقطع فيديو بحيث تظهر من خلاله معالم الموقع المطابقة للفيديو الذى بثه تنظيم "داعش" الإرهابى، أثناء تنفيذ عمليته الإجرامية، حيث يتضح تطابق الصخور وبعض النخيل الذى يظهر فى آخر لقطة جاء فيها أبو عامر الجزراوى منفذ المذبحة والذى كان يتحدث باللغة الإنجليزية.

الزراعة تعلن توفير رؤوس ماشية مستورده للتسمين بقروض ميسرة وفائدة 5%

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، عن توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين لتوزيعها على صغار المرزاعين في اطار المشروع القومى لإحياء البتلو، والتمويل من البنك الزراعى بشروط ميسرة وعائد 5% سنوياً، والتأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتسهيلات في الحصول على رؤوس الماشية، وذلك لزيادة انتاج اللحوم ، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

الأرصاد: غدا شبورة كثيفة نهارا وطقس مائل للبرودة والصغرى بالقاهرة 8

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا السبت، ﺷﺒﻮرة مائية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ.

بعثة الأهلى تصل ولاية بولاوايو فى زيمبابوى استعدادا لمواجهة بلاتينيوم

وصلت بعثة فريق الاهلى ولاية بولاوايو، منذ قليل، إلى ولاية بولاوايو التى تحتضن مباراة الأهلى مع بلاتينيوم غدا، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.





فيديو جراف.. قواعد الأمريكان فى مرمى النيران ..الخريطة الكاملة

مع تصاعد حدة التوتر بين أمريكا وإيران جاء رد طهران على قتل إدارة ترامب لقاسم سليمانى بضرب قاعدتين أمريكيتين بالعراق، الأمر الذى يثير التساؤلات حول القواعد العسكرية الأمريكية فى العديد من الدول العربية، وهل من الممكن أن تلقى نفس المصير من العداء المشتعل بين أمريكا وإيران.

نجيب ساويرس: تطوير مشروع سكنى بالتجمع الخامس على مساحة 400 فدان

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز العالمية، عن خطط أورا خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الشركة اكتفت بما حصلت عليه من أرض بمدينة الشيخ زايد، وحصلت على أرض أخرى فى التجمع الخامس على مساحة 400 فدان لإنشاء مشروع سكنى"، جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح حديقة ZED park تزامنا مع بداية العام الجديد، أمس الخميس.

الملكة إليزابيث تتجه لإجبار هاري وميجان على دفع إيجار منزلهما

أزمة جديدة تقترب من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بعد قراراهما باعتزال مهامهما الملكية والاستقلال ماديا وقضاء حياتهما المستقبلية بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، وبعد تأكيد كل من هاري وميجان، في بيان رسمى نشر استمرار استخدامهما لمنزلهما بأراضي قلعة "ويندسور"، أخبرت مصادر الليلة الماضية صحيفة "التايمز" البريطانية أنه يمكن إجبار الزوجين على دفع إيجار للملكة إليزابيث التى سبق وأن وهبت لهما العقار.

سقوط أمطار غزيرة على طريق مصر إسكندرية الصحرواى

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوى، منذ قليل، تساقط أمطار غزيرة، فى موجة الطقس السىء الذى تشهده البلاد، بجانب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.

إيران تعلن قبولها بمشاركة محققين أوكرانيين وشركة بوينج فى سقوط الطائرة

أعلنت الخارجية الإيرانية، قبول طهران بتحقيق تشارك فيه أوكرانيا وبوينج ومن دول الضحايا، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلته فضائية العربية.

أرنولد نجم ليفربول يتوج بجائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي

فاز ترنت ألكساندر أرنولد، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الماضى، بعدما صنع 3 أهداف وسجل هدفا ضد ليستر سيتى وساهم فى الحفاظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات كما سجل هدفاً للريدز فى مباراة ليستر سيتى. ونشر الحساب الرسمى للبريميرليج هدف النجم الشاب فى الثعالب عبر تويتر وعلق عليها قائلا، "ملك صناعة الأهداف هو لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي."

تراجع أسعار الذهب عالمياً وسط ارتفاع الأسهم مع تلاشى توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% فى الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات فى الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

زوجة جورج سيدهم تكشف عن مفاجاة لجمهور النجم الكبير وتشكر سمير غانم

كشفت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان الكبير جورج سيدهم، عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".

أمريكيتان هزتا عرش بريطانيا.. مطلقة أمريكية وراء تخلى إدوارد عن الحكم 1936

أثار قرار الأمير هارى وزوجته الأمريكية، ميجان ماركل بالتنحى عن المهام الملكية ردود أفعال واسعة فى مختلف أنحاء العالم، فمنهم من اعتبر القرار دفاعا عن الاستقلالية وبداية حياة جديدة، ومنهم من اعتبره "طعن فى الظهر" للأسرة الملكية التى لم تكن تعرف بالقرار، وتخلى عن المسئوليات، ولكن كان هناك شبه اتفاق أن ماركل كانت لها يد فى هذا الأمر، لاسيما وإنه منذ زواجها من الأمير هارى، لم تتوقف وسائل الإعلام عن الإفادة بوجود خلافات داخل الأسرة، هى سببها.

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع تطوير هضبة الحرفيين بمنشأة ناصر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة مشروع تطوير منطقة هضبة الحرفيين، بمنطقة مساكن الحرفيين، بحى منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وهى من المناطق ذات درجة الخطورة الأولى المهددة للحياة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وممثلى شركة المقاولون العرب.